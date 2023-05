"ZDF-Fernsehgarten" morgen am 21. Mai 2023: Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Welche Gäste sind beim "ZDF-Fernsehgarten" am 21. Mai 2023 dabei? Hier finden Sie die Infos zur Folge - auch rund um Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Live-Stream.

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist wieder in vollem Gange. Wie jedes Jahr ist dieser Teil des Sommerprogramms des öffentlich-rechtlichen Senders. Nach knapp acht Monaten Pause begann am 7. Mai die diesjährige Staffel der beliebten Musikshow. Bereits seit 1986 lädt der Sender regelmäßig zur Live-Show in Mainz ein. Andrea Kiewel ist bereits seit dem Jahr 2000 Gesicht der Sendung, mit nur einem Jahr Unterbrechung.

Die nächste Folge läuft am Sonntag, dem 21. Mai 2023, und steht unter dem Motto "Let's Fetz: 80er - und 90er Party!". Wir haben alle wichtigen Informationen rund um die Gäste, das Programm und die Übertragung im TV und im Stream für Sie zusammengefasst.

"ZDF-Fernsehgarten": Programm am 21. Mai 2023

Am Sonntag, dem 21. Mai 2023, ist es wieder so weit. Eine neue Folge vom "ZDF-Fernsehgarten" steht an. Dieses Mal steht die Folge unter einem ganz besonderen Motto. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können zusammen mit der Moderatorin Andrea Kiewel die 80er und 90er feiern. Und das nicht nur musikalisch, auch modisch und spielerisch ist alles an die 80er und 90er angepasst, es dürfte also bunt werden. An der Seite von Andrea Kiewel führt außerdem Joachim Llambi durch die Spiele. Welche Spiele die Zuschauer und Zuschauerinnen genau erwarten, bleibt bisher eine Überraschung.

"ZDF-Fernsehgarten": Gäste am 21. Mai 2023

Zum Motto "Let's Fetz: 80er - und 90er Party!" wurden passende Gäste für den Sonntag eingeladen. Neben bekannten Gesichtern des ZDF-Fernsehgartens werden auch neue Gesichter erwartet. Unter anderem wurden musikalisch Aleksandra Bechtel, Guildo Horn oder Maren Gilzer angekündigt. Das sind die Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten" am 21. Mai 2023 im Überblick:

Henry Maske

Maren Gilzer

Aleksandra Bechtel

Ryan Paris

Rock of Ages

Oli. P

John Parr

Snap!

Cut’N’Move

Real McCoy

Guildo Horn

Katrina (formerly of Katrina & the Waves)

Captain Jack

Übertragung von "ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream

Die Sonntagsshow vom "ZDF-Fernsehgarten" wird von 12 Uhr bis 14 Uhr live im ZDF aus Mainz übertragen. Bis zum 24. September 2023 erwartet die Zuschauer und Zuschauerinnen jeden Sonntag eine neue Show, die es ebenfalls um dieselbe Uhrzeit live im ZDF zu sehen gibt.

Für die kommenden Shows sind Mottos wie "Flohmarkt", "Tiergarten" oder "Garten Games" angekündigt. Aber auch musikalische Schwerpunkte sind zu erwarten. So wird es zum Beispiel eine "Schlagerparty" geben. Aber auch die Themen "Rock im Garten" und "Mallorca" wurden bereits angekündigt. Der Saisonabschluss im September steht ebenfalls schon fest. Am 24. September 2023 wird die Show unter dem traditionellen Motto "Oktoberfest" stehen.

"ZDF-Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Wer am Sonntag, dem 21. Mai 2023, bereits etwas anderes vorhat oder sich gerne die Show noch einmal anschauen möchte, kann die Wiederholung der Show sehen. Die aktuellen Folgen gibt es jeweils nach der Übertragung in der ZDF -Mediathek. In der Mediathek kann man die Show ebenfalls parallel zur TV-Übertragung im Stream verfolgen.