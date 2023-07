"ZDF Fernsehgarten" am 9. Juli 2023: Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Der "ZDF Fernsehgarten" läuft am 9.7.23 live im TV und Stream. Alle Infos rund um Gäste, Programm, Wiederholung und Übertragung der Folge finden Sie hier.

Am 7. Mai 2023 hat der Fernseh-Klassiker "ZDF Fernsehgarten 2023" die Pforten zu seiner aktuellen Saison eröffnet. Der Planung nach wird Moderatorin Andrea Kiewel die Show bis zum 24. September 2023 an insgesamt 19 Sonntagen präsentieren. Die Sendungen beginnen normalerweise um 11.50 Uhr und enden um 14.10 Uhr, die Ausgabe vom 9. Juli startet laut ZDF-Programm aber erst um 12 Uhr. Die Schlusszeit ist geblieben.

Am 9. Juli 2023 geht die Show also in ihre nächste Ausgabe. Sie wird wie üblich von Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert. Alle Infos zu dieser Folge - das Programm, die Gäste und die Modalitäten der Übertragung - finden Sie hier.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 9. Juli 2023

Das Motto der Show am 9. Juli 2023 lautet "Es lebe der Sport".

Auch für einige der Folgesendungen vom "ZDF Fernsehgarten" wurde (unter dem Vorbehalt möglicher Änderung) bereits ein Motto veröffentlicht.

09.07.2023: Es lebe der Sport

16.07.2023: Sommerparty

30.07.2023: Mallorca (ausverkauft - Warteliste geschlossen)

(ausverkauft - Warteliste geschlossen) 13.08.2023: Schlagerfestival (ausverkauft - Warteliste geschlossen)

03.09.2023: Rock im Garten

10.09.2023: Tiergarten

24.09.2023: Oktoberfest (ausverkauft - Warteliste)

Weitere Mottosendungen gibt das ZDF später bekannt.

Wie viel kostet ein Ticket für den ZDF-Fernsehgarten 2023?

Im Sommermonaten läuft sonntags der Fernsehgarten, das ist einfach so gesetzt. Wer den ZDF-Fernsehgarten 2023 live vor Ort miterleben möchte, hat schon seit dem 1. März 2023 die Chance dazu - da nämlich ist der Kartenvorverkauf gestartet. Auf der Ticket-Website des ZDF können Sie Karten kaufen - falls für die aktuelle Saison überhaupt noch welche verfügbar sind.

Wir haben alle aktuellen Ticketpreise für Sie zusammengefasst:

Rang Preis Stehplatz 10 € pro Person Sitzplatz 20 € pro Person Tischplatz 25 € pro Person

Für Reiseveranstalter oder Busunternehmen muss man vorher ein Kundenkonto erstellen.

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 9. Juli 2023

Diese Gästeliste hat das ZDF veröffentlicht - mit dem Hoffnung erweckenden Zusatz "uvm".

Oli P.

Peggy March

Lena Marie Engel

Deine Freunde

Amber Van Day

Änderungen behält sich der Sender ausdrücklich vor. Wir sind live - vielleicht gibt es ja die eine oder andere Überraschung?

Übertragung von "ZDF Fernsehgarten" am 9.7.23 live im TV und Stream

Für die Fans des linearen Fernsehens stellt sich die Sache völlig problemlos dar - einfach zur veröffentlichten Sendezeit das ZDF einschalten und sich freuen. Wenn Sie es gern simultan - aber digital - hätten, wird Ihnen ebenfalls geholfen: Die Mediathek des ZDF liefert "Kiwi" und ihre Gäste zeitgleich auf den Montor.

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Wenn man nun aber zur linearen Sendezeit weder Zeit noch Lust hat und trotzdem treuer "Kiwi"-Anhänger ist: auch kein Problem! Die Wiederholung vom "ZDF Fernsehgarten" läuft noch für einen längere Zeit in der Mediathek des ZDF. Wenn man den Rundfunkbeitrag mal kurz vergisst, ist das Ganze sogar kostenlos. Das Video zur dieser Folge der Show ist ab 9. Juli 2023 zur Mittagsstunde verfügbar.