"ZDF Fernsehgarten" Down Under: Gäste beim Frauen-WM-Special und Übertragung im TV oder Stream

Motto und Gäste für den ZDF-Fernsehgarten am 23. Juli 2023 stehen fest. Hier finden sie alle Infos rund um das Programm und die Übertragung im TV und Stream.

In der neuesten Ausgabe vom " ZDF Fernsehgarten" am Sonntag, dem 23. Juli 2023, lädt die Moderatorin Andrea Kiewel wieder auf dem Open-Air Fernsehgarten-Gelände auf den Mainzer Lerchenberg ein. Fast 6000 Besucher und Besucherinnen sind bei jeder Sendung auf dem Gelände. Am 12. Juni 2022 lief bereits die 600. Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens", somit wurde die erste Folge am 29. Juni 1986 ausgestrahlt. Alle wichtigen Infos zur Live-Show am 23. Juli 2023, den Gästen und zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 23. Juli 2023

In der Sendung am 23. Juli 2023 steht das Thema "Der Fernsehgarten Down Under" passend zur aktuellen Frauen-Fußball Weltmeisterschaft auf dem Programm. Die findet dieses Jahr nämlich in den Ländern Australien und Neuseeland statt. Die WM wird vom 20. Juli bis zum 20. August ausgetragen, aber nicht nur Fußballfans dürfte es freuen, etwas mehr über die Kultur des Landes zu erfahren. Vielleicht melden sich ja passend zum Motto sogar die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft zu Wort. Sie treten am 24. Juli in ihrem ersten Gruppenspiel gegen Marokko an.

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 23.7.23

Andrea Kiewel hat auch für diese Sendung wieder spannende Gäste eingeladen. Vor allem für musikalische Begleitung ist ausreichend gesorgt. Christin Stark ist beispielsweise bekannt für ihre Schlagermusik. Moncrieffs Musik ist ein Mix aus Genres, inspiriert von Hip-Hop, Indie und elektronischer Musik. Die Band Mar Malade spielt hauptsächlich Indie-Pop. Einen Überblick über alle bisher bekannten Gäste finden sie hier auf einen Blick:

Moncrieff

Christin Stark

TIMO

Ella Endlich

Alle Achtung

Billy Andrews

Mar Malade

In der Vergangenheit hat das ZDF neben den frühzeitig angekündigten Gästen in der Sendung noch den ein oder anderen Überraschungsgast aus dem Hut gezaubert. Sie dürfen also gespannt sein.

Übertragung vom "ZDF Fernsehgarten" am 23.7.23 live im TV und Stream

Die Übertragung des "ZDF Fernsehgartens" übernimmt - wie könnte es anders sein - das ZDF. Am Sonntag, dem 23. Juli 2023, geht es um 12 Uhr los. Jede der Sendungen ist von etwa 12 Uhr bis 14 Uhr eingeplant. Für alle, die vor Ort dabei sein möchten, gibt es gute Neuigkeiten. Für die kommende Show sind sogar noch Tickets verfügbar. Sendungen wie "Mallorca" am 30. Juli 2023 sind dagegen schon ausgebucht.

Sieben weitere Motto-Shows erwarten die Zuschauer und Zuschauerinnen dieses Jahr noch. Das "Schlagerfestival" findet beispielsweise am 13. August 2023 statt. Insgesamt sind für dieses Jahr 19 Folgen des "ZDF-Fernsehgartens"geplant. Die letzte Folge läuft am 24. September 2023 - sie steht unter dem Motto "Oktoberfest".

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Wer am Sonntag, dem 23. Juli 2023, bereits etwas anderes vor hat, kann sich die Wiederholung der Show anschauen. Die aktuellen Folgen gibt es jeweils nach der Übertragung in der ZDF -Mediathek. Aber nicht nur im Nachgang stehen die Folgen hier zur Verfügung. Wer am Sonntagmorgen nicht vor dem TV sitzen kann, hat die Möglichkeit, sich die Show parallel zur TV-Übertragung im Live-Stream des ZDF anzuschauen.