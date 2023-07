"ZDF Fernsehgarten" läuft am 30. Juli später: Gäste, Programm, Übertragung - alle Infos

Der "ZDF Fernsehgarten" läuft am 30.7.23 live im TV und Stream - später als üblich. Alle Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung finden Sie hier.

Am 7. Mai 2023 ist der Fernseh-Klassiker "ZDF Fernsehgarten 2023" in seine laufende Saison gestartet. Wenn es bei der ursprünglichen Planung bleibt, wird Moderatorin Andrea Kiewel die Show bis zum 24. September 2023 an insgesamt 19 Sonntagen präsentieren. Die Sendungen beginnen normalerweise um 11.50 Uhr und enden um 14.10 Uhr, doch das gilt diesmal nur für die Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort - am Mainzer Lerchenberg. Für die Menschen an den Bildschirmen hingegen gibt es einen fußballfreundlichen Service: Damit man sowohl das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft als auch den Fernsehgarten verfolgen kann, sendet das ZDF die Show ausnahmsweise zeitversetzt - von 13.30 Uhr bis 15.50 Uhr.

Am 30. Juli 2023 geht die Show also in ihre nächste Ausgabe. Sie wird wie üblich von Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert. Es gibt eine große Mallorca-Party, bei der vier der Gäste in einem Malle-Parcours gegeneinander antreten. Außerdem bekommen die Zuschauer Tipps für Party-Deko und die Pflege von langem blonden Haar - das eine hat aber offenbar nichts mit dem andern zu tun. Alle Infos zu dieser Folge - das Programm, die Gäste und die Modalitäten der Übertragung - finden Sie hier.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 30. Juli 2023

Das Motto der Show am 30. Juli 2023 lautet "Mallorca".

Auch für einige der Folgesendungen vom "ZDF Fernsehgarten" wurde (unter dem Vorbehalt möglicher Änderung) bereits ein Motto veröffentlicht.

09.07.2023: Es lebe der Sport

16.07.2023: Sommerparty

30.07.2023: Mallorca (ausverkauft - Warteliste geschlossen)

13.08.2023: Schlagerfestival (ausverkauft - Warteliste geschlossen)

03.09.2023: Rock im Garten

10.09.2023: Tiergarten

24.09.2023: Oktoberfest (ausverkauft - Warteliste)

Weitere Mottosendungen gibt das ZDF später bekannt.

Wie viel kostet ein Ticket für den ZDF-Fernsehgarten 2023?

Im Sommer läuft sonntags der Fernsehgarten, das ist für die Fans ein ehernes Gesetz. Wer den ZDF-Fernsehgarten 2023 vor Ort live miterleben möchte, hat schon seit dem 1. März 2023 die Chance dazu - da startete der Kartenvorverkauf. Auf der Ticket-Website des ZDF kann man die Karten käuflich erwerben - sofern für die aktuelle Saison überhaupt noch welche vorhanden sind.

Wir haben alle aktuellen Ticketpreise für Sie zusammengefasst:

Rang Preis Stehplatz 10 € pro Person Sitzplatz 20 € pro Person Tischplatz 25 € pro Person

Reiseveranstaltern oder Busunternehmen müssen zunächst ein Kundenkonto eröffnen.

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 30. Juli 2023

Diese Gästeliste hat das ZDF veröffentlicht:

Honk!

Buddy & Daniel Hahn

Tim Toupet

Anna-Maria Zimmermann

Micha von der Rampe

Lorenz Büffel

Peter Wackel

Olaf der Flipper

Markus Becker

Dragan (der Autohändler) & Andy Luxx

Schürze

Jürgen & Peter Milski

Milski RÄUBER

DJ Robin

Marry & Balineiro

Übertragung von "ZDF Fernsehgarten" am 9.7.23 live im TV und Stream

Für die Anhänger des herkömmlich-linearen Fernsehens ist das alles ganz einfach - man schaltet zur veröffentlichten Sendezeit das ZDF ein. Wer es gern digital - aber auch simultan - hätte, sei auf die Mediathek des ZDF verwiesen. Die liefert "Kiwi" und ihre Gäste zur exakt gleichen Zeit auf den Montor.

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Wer nun aber zur linearen Sendezeit partout keine Zeit und/oder Lust hat und trotzdem treuer "Kiwi"-Fan, bekommt auch eine Problemlösung: Die Wiederholung vom "ZDF Fernsehgarten" läuft noch ziemlich lange in der Mediathek des ZDF. Das Video zu dieser Folge der Show ist ab 30. Juli 2023 am späteren Nachmittag verfügbar.