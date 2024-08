Zoff im Sommer-Dschungelcamp: Warum gehen die Promis auf Georgina los?

Tag 12 im Sommer-Dschungelcamp auf RTL war kein guter für Georgina Fleur. Nach ihrer Prüfung mit Reality-Queen Kader Loth und TV-Star Sarah Knappik hatte sie es mit lauter Vorwürfen zu tun. Es kam zum großen Zoff im Lager, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Angefangen hatte alles mit ihrer gemeinsamen Prüfung, bei der sich alle drei Teilnehmerinnen beweisen wollten. Dubai-Auswanderin Georgina und Kader sollten nacheinander in einem Labyrinth Sterne sammeln, während Kader sie von draußen anwies. Georgina war als Erste an der Reihe und kam auch auf ihre fünf Sterne. Allerdings brauchte sie dafür so lange, dass Kader nicht mehr zum Einsatz kommen konnte.

Sommer-Dschungelcamp: Sarah macht Georgina bitteren Vorwurf

Letztere sah darin Taktik und behauptete: „Ich soll als Versagerin dastehen“, zitiert die Bild. Sarah stellte sich auf ihre Seite, woraufhin bei Georgina die Tränen kamen. Dann sagte sie: „Nehmt die Sterne, f**** euch!“

Doch damit nicht genug. Im Lager berichtet Sarah vor den anderen Promis von dem Streit mit Georgina: „Sie hat mich vorhin beleidigt und das F-Wort benutzt.“ Schließlich mischen sich alle ein. „Das kann man doch nicht sagen. Bei der Sendung schauen Kinder zu“, findet der Ex-Fußballprofi Thorsten Legat. Der einzige, der sich zurückhält, ist Gigi Birofio. „Das ist hier keine Kirchen-Sendung“, so der 25-Jährige.

Sarah beruhigt sich erst nach Vier-Augen-Gespräch

Sarah stellt Georgina dennoch vor allen zur Rede. Da hilft auch eine Entschuldigung nicht. Völlig frustriert sagt Georgina dann am Dschungel-Telefon: „Wie redet die mit mir? Ich verstehe das nicht.“ Letztendlich beruhigt sich die Situation der Bild zufolge wieder, als die beiden Frauen unter vier Augen reden. Mal sehen, wie lange der Frieden anhält.

Übrigens: Georgina Fleur nimmt zum zweiten Mal in Folge am Dschungelcamp teil. Dass es dort nicht immer liebevoll zugeht, ist bekannt. Einem Promi kam es neulich beim Ekel-Dinner hoch. Welche Promis sonst noch beim ersten Sommer-Dschungelcamp dabei sind, lesen Sie hier.