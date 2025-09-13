"Twilight"-Serie: Was ist rund um Start, Handlung und Stream bekannt?

Die "Twilight"-Saga kehrt zurück: Von 2008 bis 2012 liefen die insgesamt fünf "Twilight"-Filme der Buchautorin Stephanie Meyer. Die beiden Hauptcharaktere der Geschichte sind Edward Cullen und Bella Swan, die von den beiden Schauspielern Robert Pattinson und Kristen Stewart gespielt wurden. Am 19. April 2023 berichtete dann The Hollywood Reporter , dass eine neue Twilight-Serie entwickelt wird, die auf der Geschichte von Edward und Bella basieren soll. Zwei Jahre später wurden nun weitere Details zur neuen "Twilight"-Fortsetzung veröffentlicht, die für große Überraschung gesorgt haben dürften: Laut variety.com wird die neue „"Twilight"-Serie eine Animationsserie sein und nicht, wie die bekannten Filme, mit realen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt werden.

Welche Informationen gibt es zu Start, Handlung, Übertragung und Besetzung? Wir haben Ihnen alles zusammengetragen, was bisher über die "Twilight"-Serie bekannt ist. Selbstverständlich wird dieser Artikel fortlaufend mit den neuesten Informationen versehen.

"Twilight"-Serie: Was ist bekannt zum Start?

Die Produktion ist vermutlich noch in vollem Gange. Ein möglicher Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Fest steht nur, dass die Serie animiert wird. Daher ist davon auszugehen, dass der Start noch in weiter Ferne liegt. Sobald es dazu Informationen gibt, werden wir sie an dieser Stelle ergänzen.

Übertragung: Wo gibt es die neue "Twilight"-Serie im Stream zu sehen?

Die Neuverfilmung der „Twilight“-Reihe wird künftig bei Netflix verfügbar sein. Der Streamingdienst hat sich die entsprechenden Ausstrahlungsrechte gesichert. Netflix plant, die Geschichte der Bücher von Stephenie Meyer in einer neuen Form für das Publikum aufzubereiten. Das günstigste Netflix-Abo gibt es aktuell für 4,99 Euro im Monat (Stand: September 2025). Allerdings wird dabei Werbung zwischengeschaltet. Das Standard-Abo ohne Werbung ist ab 13,99 Euro pro Monat erhältlich.

Handlung der "Twilight"-Serie: Was ist bekannt?

Die kommende Serienadaption der "Twilight"-Reihe wird nicht aus der Sicht von Bella Swan erzählt, sondern aus der Perspektive von Edward Cullen. Damit unterscheidet sich die Produktion von den ursprünglichen vier Romanen "Twilight", "New Moon", "Eclipse" und "Breaking Dawn" sowie den dazugehörigen Verfilmungen. Als Vorlage dient der Roman "Midnight Sun" ("Biss zur Mitternachtssonne"), den Autorin Stephenie Meyer im Jahr 2020 veröffentlichte. Das Buch schildert die Ereignisse des ersten "Twilight"-Teils aus Edwards Perspektive und bietet Einblicke in seine Gedankenwelt. Dabei werden Aspekte aufgegriffen, die in der ursprünglichen Handlung nur angedeutet oder offengelassen wurden, etwa seine Schwierigkeiten im Umgang mit Bella oder die Frage, warum er sie heimlich beobachtete. Ob die Serie den Titel der Buchvorlage übernimmt, ist bislang nicht endgültig entschieden. Möglich erscheint jedoch, dass die Adaption ebenfalls unter dem Namen "Midnight Sun" erscheint.

Besetzung der "Twilight"-Serie: Gibt es Infos zu den Schauspielern?

Kehren Robert Pattinson und Kristen Stewart in der neuen "Twilight"-Serie zurück und sprechen die Charaktere in der Animationsserie? Das scheint zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Zumal es in den Romanen um Teenager geht und die beiden mittlerweile keine glaubwürdigen Jugendlichen mehr abgeben würden, auch stimmlich nicht. Da die Produktion noch nicht abgeschlossen ist, wurden hierzu noch keine konkreten Infos veröffentlicht.

Es ist allerdings gut möglich, dass die animierten Figuren einen ähnlichen Look wie die Schauspieler aus den Verfilmungen haben. Hier haben wir Ihnen eine Übersicht zu den Schauspielern und ihren Rollen aus den "Twilight"-Filmen für Sie:

Kristen Stewart als Bella Swan

Robert Pattinson als Edward Cullen

Taylor Lautner als Jacob Black

Billy Burke als Charlie Swan

Peter Facinelli als Dr. Carlisle Cullen

Ashley Greene Khoury als Alice Cullen

Nikki Reed als Rosalie Cullen

Jackson Rathbone als Jasper Cullen

Kellan Lutz als Emmett Cullen

Elizabeth Reaser als Esme Cullen

Cam Gigandet als James

Rachelle LeFevre als Victoria

Edi Gathegi als Laurent

Justin Chon als Eric Yorkie

Anna Kendrick als Jessica Stanley

Michael Welch als Mike Newton

Christian Serratos als Angela Weber

Gil Birmingham als Billy Black

Sarah Clarke als Rene

Matt Bushell als Phil

Jose Zuniga als Mr. Molina

Ned Bellamy als Waylon Forge

Gregory Tyree Boyce als Tyler

Solomon Trimble als Sam Uley

Ayanna Berkshire als Cora