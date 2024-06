"Twilight"-Serie: Was ist bekannt zu Start, Handlung und Besetzung?

Es wird eine neue "Twilight"-Serie produziert, die auf den Romanen von Stephenie Meyer basiert. Hier erfahren Sie, was zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist.

Neben "Alchemy of Souls" und "The Consultant", wird es bald eine Serie zu "Twilight" geben. Von 2008 bis 2012 liefen die insgesamt fünf "Twilight"-Filme der Buchautorin Stephanie Meyer. Die beiden Hauptcharaktere der Geschichte sind Edward Cullen und Bella Swan, die von den beiden Schauspielern Robert Pattinson und Kristen Stewart gespielt wurden.

The Hollywood Reporter berichtete am 19. April 2023, dass eine neue Twilight-Serie entwickelt wird, die auf der Geschichte von Edward und Bella basieren soll. Die Serie zur Twilight-Saga ist aber noch alles andere als ausgereift, es gibt auch noch kaum Informationen. Viele Fragen stellen sich nun. Was ist bekannt zu Start, Handlung und Besetzung? Wir haben Ihnen alles zusammengetragen, was bisher über die "Twilight"-Serie bekannt ist. Selbstverständlich wird dieser Artikel fortlaufend mit den neuesten Informationen versehen.

"Twilight-Serie": Was ist bekannt zum Start?

Die Produktion steht noch ganz am Anfang. Es wurden noch keine näheren Informationen bekanntgegeben - auch nicht zu einem möglichen Start. Daher kann gemunkelt werden, dass sich der Start sicherlich noch in ferner Zukunft befindet. Sobald Informationen dazu bekannt sind, werden wir sie an dieser Stelle ergänzen.

Handlung der "Twilight-Serie": Was ist bekannt?

Bisher sind wenig Informationen zur neuen "Twilight-Serie" ans Licht gekommen. Wenn man davon ausgeht, dass Bella und Edward auch in der neuen Serie die Protagonisten sind, lehnt man sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster. Vorlage zur Serie könnte das fünfte Buch der Reihe namens "Biss zur Mitternachtssonne" sein, das die Ereignisse der vorangegangenen Romane aus der Perspektive von Edward erzählt. Die ersten vier Teile der Geschichte hat Autorin Stephenie Meyer aus der Sicht der Schülerin Bella beschrieben. Vielleicht wird es auch wie bei der angekündigten "Harry Potter"-Serie laufen, die sich erneut die bereits verfilmten Romane vornimmt - ein Buch pro Staffel.

Es ist auch möglich, dass die Serie völlig neue Wege einschlägt und an die Romane anknüpft, statt sie nachzuerzählen. Sobald mehr zur Handlung bekannt ist, werden wir Sie hier informieren.

Besetzung der "Twilight-Serie": Gibt es erste Infos zu den Schauspielern?

Werden Robert Pattinson und Kristen Stewart in der neuen "Twilight-Serie" zurückkehren? Das scheint zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Zumal es in den Romanen um Teenager geht und die beiden mittlerweile keine glaubwürdigen Jugendlichen mehr abgeben würden. Da die Produktion noch am Anfang steht, wurden auch zu möglichen Schauspielern noch keine konkreten Infos veröffentlicht.

Es ist gut möglich, dass der ein oder andere Schauspieler aus den Filmen zumindest einen Gastauftritt in der Serie haben wird. Hier haben wir Ihnen eine Übersicht zu den Schauspielern und ihren Rollen aus den "Twilight"-Filmen für Sie: