Elon Musk lässt abstimmen: "Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?"

Seit Elon Musk im Oktober Twitter übernommen hat, gibt es immer wieder Kritik. Das hat der Tech-Milliardär jetzt zum Anlass genommen, um über seinen Chefstatus abstimmen zu lassen.

"Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?" Das fragte Elon Musk in der Nacht auf Montag die Twitter-Nutzer und lässt sie in einer Umfrage bis Montagmittag um 12.20 Uhr mit "Ja" oder "Nein" darüber abstimmen. "Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten", versprach der Twitter-Chef.

Nach Twitter-Übernahme: Kritik an Elon Musk

Seit Musk Twitter im Oktober übernommen hat, gibt es immer wieder Kritik. Das Online-Netzwerk will seinen Nutzern künftig nicht mehr erlauben, ihre Präsenz auf bestimmten Konkurrenz-Plattformen zu bewerben – darunter Facebook, Instagram oder Mastodon. Diese neue Richtlinie gilt Twitter zufolge sowohl für Tweets als auch für die Biografie des eigenen Accounts. In Zukunft werde Twitter keine kostenlose Werbung für bestimmte Social-Media-Plattformen auf Twitter mehr zulassen, hieß es.

Hinzu kam, dass Twitter seit Donnerstag Accounts mehrerer prominenter US-Journalisten ohne Vorwarnung gesperrt hat. Ein Großteil der Accounts wurde zwar mittlerweile wieder freigeschaltet, die Kritik an dem Vorgehen war aber riesig. Viele Nutzerinnen und Nutzer bewarben daraufhin – aber auch schon zuvor – den Twitter-Konkurrenten Mastodon als Alternative.

Immer wieder hatte sich Musk in der Vergangenheit als Vorkämpfer für Meinungsfreiheit präsentiert. Auf Twitter propagierte er schließlich Verschwörungstheorien und nutzte die Plattform, um in seinen Tweets für die US-Republikaner zu werben.

Musk will auch über Twitter-Richtlinien abstimmen lassen

Die Abstimmung über den Chefposten von Musk soll nicht die einzige bleiben. In einem weiteren Tweet versprach er, größere Änderungen der Richtlinien für die Plattform künftig ebenfalls zur Abstimmung zu stellen. "Ich bitte um Entschuldigung. Wird nicht wieder vorkommen."

Twitter hatte sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Kommunikationsplattform entwickelt: Auf der ganzen Welt nutzen Regierungen, Behörden und Politiker Twitter für ihre Öffentlichkeitsarbeit. (mit dpa)

