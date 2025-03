Störungen bei X am Montag – Elon Musk spricht von Cyberattacke

Hänger bei X zum Start der Woche: Der Kurznachrichtendienst, der seit 2022 dem umstrittenen Milliardär Elon Musk gehört, war auf vielen Geräten seit etwa 11 Uhr nicht mehr erreichbar. Auch auf dem Störungsmelder Allestörungen.de waren seit dem frühen Mittag mehrere Störungen verzeichnet, zudem berichteten verschiedene Medien über die Ausfälle.

Berichte über die Ausfälle gab es nicht nur in Deutschland, auch im Ausland wurde das Thema aufgegriffen. Wie es dazu kam, darüber herrschte zunächst Rätselraten. X, das früher unter dem Namen Twitter bekannt war, hatte sich zu den Hintergründen erstmal nicht geäußert. Auch auf dem eigenen X-Account des Unternehmens wurden die Ausfälle nicht erwähnt.

Elon Musk äußert sich zu Störungen bei X – und „massiver Cyberattacke“

Dann sollte sich jedoch Musk selbst dazu äußern, der in diesen Zeiten neben seinen wirtschaftlichen Tätigkeiten auch durch seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump und der republikanischen Regierung für Schlagzeilen sorgt. Der 53-Jährige ließ in einem Posting bei X wissen, es laufe eine „massive Cyberattacke“ gegen den Dienst. Nach dem Ausmaß zu urteilen stecke entweder eine große Gruppe dahinter oder sogar ein ganzes Land, behauptet er in der Mitteilung.

Online-Dienste wie X seien regelmäßig verschiedenen Arten von Attacken ausgesetzt, beschreibt Musk – können diese aber meist ohne spürbare Probleme wegstecken.

Störungen bei X, vormals Twitter: Das ist die Plattform

X ist eine 2006 gegründete Social-Media-Plattform, die sich durch kurze Textnachrichten („Tweets“) auszeichnet. Nutzer können Beiträge mit bis zu 280 Zeichen veröffentlichen, liken, teilen („retweeten“) und kommentieren. Ursprünglich als Microblogging-Dienst gestartet, entwickelte sich Twitter zu einer der wichtigsten Plattformen für Nachrichten, Politik, Unterhaltung und öffentliche Diskussionen. Die Plattform ermöglicht Echtzeitkommunikation und wird häufig für Breaking News, politische Debatten oder virale Trends genutzt. Ein Algorithmus schlägt personalisierte Inhalte vor. Neben Texten können Bilder, Videos und Umfragen gepostet werden.

Mit der Übernahme durch Elon Musk im Oktober 2022 erfolgte eine Umstrukturierung, darunter die Einführung eines kostenpflichtigen Abodienstes, Änderungen bei der Moderation und neue Funktionen wie längere Tweets und Sprach- sowie Videoanrufe. Twitter/X hat weltweit Hunderte Millionen Nutzer, darunter Politiker, Journalisten und Unternehmen. Trotz Kritik im Hinblick auf Desinformation, Hassrede und Algorithmus-Transparenz bleibt die Plattform ein zentrales Medium für öffentliche Meinung und digitale Kommunikation. (mit dpa)