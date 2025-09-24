U-Bahn in Frankfurt entgleist - Bergung dauert an

Eine U-Bahn der Linie 8 ist zwischen Frankfurt-Riedberg und Niederursel auf einer Wendeschleife entgleist. Die Feuerwehr sei derzeit damit beschäftigt, den Zug wieder in das Gleis zu heben, berichtete eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF). Zunächst berichtete die «hessenschau».

Betroffen waren laut Sprecherin die Linien U8 und U9, die zunächst nach dem Unfall am Morgen nicht mehr auf der Strecke fahren konnten. Derweil wurde zwischen Niederursel und Riedberg ein Schienenersatzverkehr mit Taxen eingerichtet. Das entstandene Chaos halte sich in Grenzen. In der Bahn hielten sich laut einem Feuerwehrsprecher keine Fahrgäste mehr auf. Verletzt worden sei niemand.