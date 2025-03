U-Boot-Unglück: Mehrere Menschen sterben bei Touristen-Ausflug

Vor dem ägyptischen Ferienort Hurghada am Roten Meer hat es offenbar ein tödliches U-Boot-Unglück gegeben. Wie mehrere Medien berichten, soll dort am Donnerstag ein U-Boot mit Touristen und Touristinnen an Bord verunglückt sein. Dabei seien mindestens sechs Personen gestorben, berichten lokale Medien. Neun weitere wurden demnach verletzt, vier von ihnen sollen sich in kritischem Zustand befinden. Ob auch Deutsche dabei waren, ist noch nicht bekannt.

U-Boot Sindbad sinkt vor Ägypten: 44 Menschen an Bord

Beim Unglücksschiff soll es sich um ein U-Boot der Marke Sindbad handeln. Der sogenannter Halbtaucher ermögliche es Passagieren von unteren Deck aus die Unterwasserwelt zu beobachten. Es bietet Platz für 44 Personen und kann bis zu 25 Meter in die Tiefe tauchen, heißt es auf der Webseite des Betreibers. Es soll außerdem über Panorama-Fenster verfügen.

Erst Ende des vergangenen Jahres hatte sich ein ähnliches Unglück in Ägypten ereignet. Bei einem schweren Bootsunglück in Ägypten starben zwei Deutsche.

Mehr Informationen folgen in Kürze.