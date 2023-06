Zerstörte "Titan": Was passiert bei einer Implosion?

Die Trümmer der "Titan" deuten darauf hin, dass das Tauchboot binnen Millisekunden implodiert ist. Wie kann man sich das vorstellen?

Tagelang wurde gebangt und gesucht. Doch seit Donnerstagabend herrscht traurige Gewissheit: Das Tauchboot "Titan", mit dem fünf Personen zum Titanic-Wrack im Atlantik abgetaucht sind, ist zerschellt. Mehrere Trümmerteile wurden in der Nähe des Titanic-Wracks gefunden. Die Küstenwache sieht keine Überlebenschancen für die Insassen. Sie sind wohl tot.

"Die Trümmer deuten auf einen katastrophalen Verlust der Druckkammer hin", sagte John Mauger, Sprecher der US-Küstenwache, am Donnerstagabend. In der Folge ist das Tauchboot implodiert. Doch wie genau kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert eine Implosion?

Implosion der "Titan": Was bedeutet das?

Generell versteht man unter einer Implosion, wenn ein bestimmtes Objekt in sich zusammenbricht – im Gegensatz zu einer Explosion. Das geschieht, wenn das Druckverhältnis unausgeglichen ist: Bei einer Implosion ist der Druck außerhalb des Objekts größer als der Druck innerhalb. Die Trümmerteile zeugen davon, dass genau das bei der Titan in der Tiefsee passiert ist.

Das Wrack der Titanic liegt etwa 3800 Meter unter der Wasseroberfläche. Dort ist der Wasserdruck rund 400-mal höher als an der Meeresoberfläche. Tauchboote sind prinzipiell aber so gebaut, dass sie diesem Druck standhalten können.

Titanic-U-Boot implodiert: Genaue Ursache noch unbekannt

Gefährlich wird es, wenn ein Tauchboot beschädigt wird. Denn dann kann es zu einem Leck kommen. Dieses führt wiederum dazu, dass der Luftdruck zwischen dem Innenraum des U-Boots und außerhalb unausgeglichen ist. Das Tauchboot implodiert.

Stefan Williams, Professor für Meeresrobotik an der Universität Sydney, erklärte gegenüber der britischen Zeitung The Guardian: "Wenn der Druckbehälter katastrophal versagt, ist das wie eine kleine Bombe, die explodiert. Dabei könnten alle Sicherheitsvorrichtungen zerstört werden." Wie genau es zur Implosion der Titan kam und ob oder wo das Tauchboot ein Leck durch ein Hindernis im Meer bekommen hat, ist noch unklar.

Vermisste "Titan": Tod durch Implosion in Millisekunden

Eine Implosion geschieht in Millisekunden. Für die Passagiere an Bord an der Titanic war es demnach wohl kaum wahrnehmbar. Noch bevor das Gehirn ein solches Ereignis überhaupt verarbeiten kann, war das Tauchboot zerstört. Es ist davon auszugehen, dass die Insassen der Titan einen schnellen Tod erlitten haben.

Aufnahmen, die ein akustisches Unterwassungserkennsystem der US-Marine registriert hat, zeugen davon, dass die Implosion womöglich schon am Sonntag passiert ist.