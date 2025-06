Zwei Männer nach Messerstecherei verhaftet

Zwei Männer im Alter von 24 und 25 sind nach einer Messerstecherei in Frankfurt festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren insgesamt drei Männer an der Auseinandersetzung am Mittwochabend beteiligt. Zwei von ihnen trugen schwere Stichverletzungen davon.

Den Ermittlungen zufolge soll der 24-jährige Mann einen 27-Jährigen mit einem Messer angegriffen und ihm in den Oberkörper gestochen haben. Der Tatverdächtige flüchtete, wurde jedoch von einem dritten, 25-jährigen Mann eingeholt und ebenso durch einen Stich in den Oberkörper verletzt, wie es hieß. Laut Polizei kannten sich die drei Männer.

Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten ins Krankenhaus, wo sie notoperiert wurden. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für beide Angreifer an. Die Ermittler gehen in einem Fall von versuchtem Mord, im anderen von versuchtem Totschlag aus.