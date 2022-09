Panikrocker Udo Lindenberg wird Hamburger Ehrenbürger. Am Mittwoch soll der Musiker die Ehrenbürgerwürde erhalten.

Udo Lindenberg (76) soll Hamburger Ehrenbürger werden. Der Panikrocker soll die höchste Auszeichnung der Stadt, die Ehrenbürgerwürde, am Mittwoch erhalten. Bevor die Hamburgische Bürgerschaft über den Antrag des Senats abstimmt, haben im Parlament gegen 18.30 Uhr Bürgermeister Peter Tschentscher ( SPD) sowie Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen das Wort. Die Zustimmung des Parlaments beim letzten Tagesordnungspunkt des Sitzungstages gilt als sicher. Anschließend ist ein Festakt im Großen Festsaal geplant.

Udo Lindenberg wird Ehrenbürger in Hamburg: Verzögerung wegen Corona

Bereits anlässlich Lindenbergs 75. Geburtstag im Mai 2021 hatte Tschentscher den Musiker als Ehrenbürger vorgeschlagen. Wegen der langanhaltenden Corona-Beschränkungen kann die Auszeichnung aber erst jetzt übergeben werden.

Der Panikrocker reiht sich in eine illustre Schar von Persönlichkeiten. Neben Politikern wie Altkanzler Helmut Schmidt (1918-2015) und Schriftstellern wie Siegfried Lenz (1926-2014) gehören der kürzlich gestorbene Fußballer Uwe Seeler, Hamburgs Ballettintendant John Neumeier, Kinderbuchautorin Kirsten Boie und Unternehmer Michael Otto zu den Hamburger Ehrenbürgern. In seiner Geburtsstadt Gronau ist Lindenberg bereits seit 2016 Ehrenbürger.

Ehrenbürger: Udo Lindenberg seit 1960er in Hamburg

Lindenberg lebt seit Ende der 1960er Jahre in Hamburg. Er ist gebürtiger Westfale. Der 76-Jährige, der seit 25 Jahren im Hotel Atlantic an der Alster wohnt, ist im Laufe der Jahre zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden.

Der Musiker wurde 1946 in Gronau geboren. Seine Musikkarriere begann Lindenberg am Schlagzeug. Zunächst trat er in Nordrhein-Westfalen mit Jazz-Bands auf. Später konzentrierte er sich auf den Gesang und schrieb eigene Songs. Er schreibt deutsche Texte und verhalf damit dem deutschsprachigen Rock zum Durchbruch. Es zog ihn nach Hamburg. Dort wohnte er in den 70ern in einer WG mit dem Komiker Otto Waalkes. Auf St. Pauli trat er erstmals mit seinem "Panikorchester" auf. Seit den 1990ern widmet er sich auch der Kunst. (mit dpa)