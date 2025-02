«Einfach nicht verliebt» - Finale beim «Golden Bachelor»

«Diese letzte Rose, die verdient eine, die ihn wirklich will»: Die erste deutsche «Golden Bachelor»-Staffel ist mit einer Überraschung zu Ende gegangen. Im am Dienstag beim Streaming-Dienst RTL+ gezeigten Finale gab Favoritin Lise (60) bekannt, dass sie den goldenen Junggesellen Franz Stärk (73) eigentlich gar nicht will. «Ich mag ihn wirklich gern - aber ich bin einfach nicht verliebt», sagte sie - und über die letzte, die goldene Rose: «Ich verdien sie wirklich nicht.»

Das sagte die gebürtige Norwegerin, die laut RTL im österreichischen Wels lebt, zwar in die Kameras und nicht Franz direkt, der schien das Ganze aber schon geahnt zu haben. Schließlich zeigte Lise sich beim entscheidenden «Dreamdate» in Portugal ziemlich zurückhaltend und lehnte auch das Angebot ab, die Nacht mit ihm in seinem Hotelzimmer zu verbringen.

«Hatte Dich immer in meinem Kopf»

«Ich hatte Dich immer in meinem Kopf und ich wollte Dich nicht loslassen», sagte der pensionierte Vize-Schulleiter aus Damme bei Osnabrück bei der Vergabe der letzten Rose. Er sprach von einem «berauschenden Gefühl». Er habe «nicht gedacht, dass ich im Leben nochmal so ein Gefühl erfahre». Er habe aber nicht mehr die Zeit, darauf zu warten, ob auch bei Lise solche Gefühle noch entstehen. «Ich konnte nicht ins kalte Wasser springen.»

Und so ging die letzte Rose an die zweite Finalistin Sylvia (62) aus Neuhausen/Spree in Brandenburg. «Ich habe mich in Dich verliebt», sagte Franz und fragte, «ob Du bereit bist, mit mir unser drittes Leben zu teilen». Sylvia nahm die goldene Rose an und bedankte sich für die «schönen Worte»: «Ich bin sehr gerührt.»

Die erste «Golden Bachelor»-Staffel war Anfang Dezember beim Streamingdienst RTL+ gestartet und ist seit Januar auch im linearen Fernsehen zu sehen. Das Finale wird dort erst in einigen Wochen ausgestrahlt.