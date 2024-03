Über 1.000 Jahre alt: Das ist die älteste Universität der Welt

An der ältesten Universität wird bereits seit dem 9. Jahrhundert gelehrt und studiert. Begründet wurde sie in Nordafrika, von einer Frau.

Seit vielen Jahrhunderten sind Universitäten auf der ganzen Welt Orte der Wissenschaft und des Austauschs. Sie haben eine bedeutende Rolle in der Menschheitsgeschichte gespielt und zahlreiche Epochen mitgeprägt. In Europa gibt es viele historische Universitäten, die weltbekannt sind, wie Oxford und Cambridge in England oder die Universität von Bologna in Italien. Doch die älteste Universität, die seit ihrer Gründung kontinuierlich lehrt, befindet sich auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist die erste kontinuierlich betriebene Universität der Welt.

Die älteste Universität der Welt: Al-Karaouine in Marokko

Gegründet zu den Anfängen der ältesten kaiserlichen Stadt Marokkos, wurde die Universität von Al-Karaouine laut einem Bericht der BBC im Jahr 859 ins Leben gerufen und gilt als die älteste kontinuierlich betriebene Universität der Welt. Andere historische Stätten wie die antiken Universitäten von Taxila und Nalanda in Indien mögen weiter zurückdatieren, und die antiken sumerischen Gesellschaften begannen laut BBC erstmals kurz nach 3500 v. Chr. mit dem Betreiben von Schreibschulen (Eduba). Dennoch hält Al-Karaouine den Weltrekord, da sie seit ihrer Gründung kontinuierlich Bildung bietet. Sie ist darüber hinaus auch die weltweit erste Institution, die akademische Grade vergeben hat.

Eine Frau gründete die erste Universität der Welt

Im Jahr 800 n. Chr. wurde Fatima al-Fihri laut Deutscher Welle als Tochter von Mohammed Bnou Abdullah al-Fihri in Fes geboren. Ihr Vater, ein wohlhabender Händler, ließ sich während der Herrschaft von Idris II. in der Stadt nieder. Ein Großteil von Fatimas Leben bleibt trotz historischer Untersuchungen bis heute rätselhaft, einschließlich ihres genauen Todesdatums, das auf das Jahr 878 geschätzt wird. Fatima al-Fihri war eine gläubige Frau. Nachdem sie eine erhebliche Geldsumme geerbt hatte, entschloss sie sich, eine Moschee zu errichten. Diese sollte groß genug sein, um die stetig wachsende Anzahl von Gläubigen aufzunehmen. Nach dem Erwerb von Land von einem Mitglied des "Hawaara"-Stammes begann das Bauprojekt im Jahr 859 n. Chr.

Wie die erste Universität zur Universität wurde

Ursprünglich als Moschee mit einer angrenzenden Koranschule und bescheidener Bibliothek gestartet, hat sich Al-Karaouine laut BBC im Laufe der Jahre in eine weltberühmte Institution verwandelt, die Vollzeitstudiengänge in verschiedenen Fachbereichen anbietet. Während in frühen Jahren der Fokus auf religiöse Bildung gelegt wurde, ist das Angebot später auf Linguistik, Grammatik, Recht, Musik, Sufismus, Medizin und Astronomie ausgeweitet worden. 1947 wurde Al-Karaouine in das staatliche Bildungssystem integriert und nach dem Ende der französischen Protektoratszeit Marokkos im Jahr 1963 durch königlichen Erlass schließlich in das moderne staatliche Universitätssystem aufgenommen.

Die erste Universität der Welt: So ist es heute

Gemäß der BBC hat sich die Universität im Laufe der Jahrhunderte zu einer international renommierten Einrichtung entwickelt, die Menschen aus der ganzen Welt anzieht. In den Jahren 2012 bis 2016 wurde das gesamte Gelände umfassend restauriert. Es wurden auch hochmoderne Labore zum Erhalt historischer Manuskripte gebaut. Durch finanzielle Unterstützung der Arab Bank aus Kuwait für kulturelle Erhaltungszwecke wurde 2016 ein kleiner Teil der Madrasa für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Touristen können dort nun Mosaikausstellungen, Schnitzereien sowie die Studien- und Schlafzimmer der Studenten besichtigen.

Trotz jahrhundertelanger sozialer Beschränkungen für Frauen begannen in den letzten Jahren mehr weibliche Studenten, an der Institution zu studieren, die vor über 1.000 Jahren von einer Frau gegründet wurde. Heute ist die Universität für Studierende aller Glaubensrichtungen und Geschlechter zugänglich.

