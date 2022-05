"Über Geld spricht man doch!": Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

Kabel 1 präsentiert ab heute die neue Doku-Reihe "Über Geld spricht man doch!". Hier haben wir alles Wichtige rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, sowie zur Wiederholung für Sie.

Obwohl das Problem der immer weiter steigenden Preise die ganze Gesellschaft betrifft, gilt es in Deutschland weiterhin als unsittlich, über Geld und die eigenen Finanzen zu sprechen. An diesem Punkt möchte der Sender Kabel 1 ansetzen und mithilfe der neuen Doku-Reihe "Über Geld spricht man doch!" das Thema enttabuisieren.

Für die Dokumentation haben sich elf Familien aus unterschiedlichen Gesellschafts- und Vermögensschichten bereit erklärt, sowohl ihren Kontostand, als auch ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben im TV zu präsentieren. Sind Sie neugierig geworden und möchten mehr zu "Über Geld spricht man doch!" auf Kabel 1 erfahren? Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

"Über Geld spricht man doch!": Sendetermine auf Kabel 1

Kabel 1 hat den Start der Doku-Reihe "Über Geld spricht man doch!" für Donnerstag, den 28.04.2022 bekannt gegeben. Ausgestrahlt werden die Folgen jeweils zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Insgesamt besteht die Dokumentation aus vier Folgen. Laut den Informationen des Senders werden diese ab dem 28. April immer donnerstags zur Primetime ausgestrahlt. Hier haben wir die Sendetermine von "Über Geld spricht man doch!" im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 28. April 2022, Kabel 1

Folge 2: Donnerstag, 05. Mai 2022, Kabel 1

Folge 3: Donnerstag, 12. Mai 2022, Kabel 1

Folge 4: Donnerstag, 19. Mai 2022, Kabel 1

"Über Geld spricht man doch!" berichtet in vier Folgen über die unterschiedlichsten Familien in Deutschland und deren Umgang mit den aktuell steigenden Preisen. So gewährt beispielsweise das Paar Melanie Engels und Stephan Reiz einen Einblick in ihre finanzielle Lage. Beide haben bereits ab Mitte des Monats mit einem leeren Bankkonto zu kämpfen und müssen daher versuchen, den restlichen Monat über die Runden zu kommen. Im Gegensatz dazu freut sich Millionärsfamilie Gekeler über ein finanzielles Plus von über 15.000 Euro am Monatsende.

Frührentnerin Anja Berkenheide hat ein eigenes Kontosystem für sich entwickelt, auf das sie sehr stolz sei. Hierbei setzt die 50-Jährige ein strenges Sparregiment um, führt ein exaktes Protokoll über all ihre Ausgaben und isst nur einmal wöchentlich Fleisch. Manuela aus Bad Homborg hat vier Kinder und muss daher jeden Euro im Auge behalten. Gerne würde sie mit ihren Kindern spontan in den Freizeitpark fahren, doch dass sei aufgrund der angespannten Finanzlage nicht möglich. Diese und einige andere Haushalte legen ihre finanzielle Situation bei "Über Geld spricht man doch!" offen.

Wo läuft "Über Geld spricht man doch!"? Übertragung im TV und Stream

Die Doku-Reihe "Über Geld spricht man doch!" gibt es ab dem 28. April 2022 im Free-TV beim Sender Kabel 1 zu sehen. Das neue TV-Format wird ab diesem Tag an insgesamt vier Mal und immer donnerstags um 20.15 Uhr ausgestahlt.

Wer "Über Geld spricht man doch!" lieber live im Stream schauen möchte, hat dazu entweder über den Streaming-Dienst Joyn oder die hauseigene Internetseite von Kabel 1 die Möglichkeit. Beide Angebote stehen kostenfrei zur Verfügung.

Gibt es eine Wiederholung von "Über Geld spricht man doch!"?

Sie haben Donnerstagabends keine Zeit und möchten sich aber trotzdem einen Einblick darüber verschaffen, wie andere Familien mit ihrem Geld umgehen? Die Wiederholung der Kabel 1-Dokumentation wird ebenfalls auf der Streaming Plattform Joyn und bei kabeleins.de/tv gratis zur Verfügung gestellt.