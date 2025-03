Fall der Kripo Kassel bei «Aktenzeichen XY... ungelöst»

Ein Überfall auf eine Tankstelle in Ehlen (Landkreis Kassel) wird in der nächsten Folge der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» Thema sein. Die Ermittler erhoffen sich mit der Sendung am 26. März, den Überfall von Dezember 2023 aufzuklären.

Damals hatten zwei jungen Männer mit einer Pistole bewaffnet in einer Tankstelle rund 600 Euro erbeutet. Die Täter gelangten mit dem Bus zum Tatort und waren auf den Aufnahmen der Überwachungskamera zu erkennen. Sie trugen Corona-Schutzmasken und dunkle Kleidung.