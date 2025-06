Ein Mann hat ein Wettbüro in Lorsch (Landkreis Bergstraße) überfallen und zwei Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Er erbeutete am Donnerstagabend einen geringen Bargeldbetrag, wie die Polizei mitteilte. Er verstaute das Geld in einer Tragetasche und flüchtete zu Fuß. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

