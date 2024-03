Wissler: Hielt erste Bundestagsrede mit Beckenbruch

Nach dem Raubüberfall habe sie schon starke Schmerzen gehabt, Schmerzmittel hätten aber geholfen. Auf Anzeige habe sie verzichtet - auch weil ihr Vertrauen in die Polizei geschwächt ist.

Linksparteichefin Janine Wissler hat ihre erste Rede im Bundestag 2022 nach eigenen Worten mit einer Gehirnerschütterung und einem Beckenbruch gehalten. Das sei die Folge eines Überfalls gewesen, berichtete die 42-Jährige jetzt im Magazin "Stern".

Ein Mann habe auf ihrem abendlichen Heimweg in Berlin versucht, ihr von hinten die Tasche zu entreißen, und habe sie dabei heftig zu Boden gestoßen. "Ich hatte Schmerzen, konnte aber einigermaßen laufen. Erst Tage später stellte sich heraus, dass es ein Beckenbruch war. So habe ich meine erste Rede im Bundestag mit einer Gehirnerschütterung und einem Beckenbruch gehalten, ohne es zu wissen. Schmerzmittel sei Dank, hat es niemand gemerkt."

Anzeige habe sie nicht erstattet. "Weil ich ihn nicht hätte identifizieren können. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen", sagte Wissler. "Und weil ich davor zurückschreckte, meine Adresse bei der Polizei anzugeben."

Die Hessin Wissler hatte 2020 wie andere Prominente Morddrohungen von einem Mann erhalten, der sich in Anlehnung an die rechtsextremistische Terrorgruppe als "NSU 2.0" ausgegeben hatte. Dem später Gefassten war es gelungen, die Privatadressen bei der Polizei zu erfragen. Die Linken-Vorsitzende glaubt weiter nicht an einen Einzeltäter: "Solange der Fall nicht restlos aufgeklärt ist, habe ich kein Vertrauen, dass meine Daten bei der Polizei sicher sind."

