Mann soll Jugendliche in Badesee sexuell belästigt haben

Ein 27 Jahre alter Mann soll mehrere Minderjährige in einem See in Freiburg angeschwommen und unsittlich berührt haben. Bislang haben sich zwei betroffene Mädchen und ein Junge bei den Ermittlern gemeldet, teilte die Polizei mit.

Ein Mann hatte am Samstag die Polizei gerufen und gab an, mehrere Männer würden im See Mädchen bedrängen. Daraufhin nahmen die Beamten den 27-Jährigen vorläufig fest. Ob weitere Männer an der Tat beteiligt waren, werde derzeit ermittelt, so die Polizei.