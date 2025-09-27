Mann greift Rettungskräfte in Frankfurt an

Ein Mann hat in Frankfurt am Main mehrere Rettungskräfte beleidigt und angegriffen. Der 43-Jährige befand sich am Freitagabend als Patient in einem Rettungswagen, als er eine Sanitäterin gegen deren Willen mehrmals anfasste, wie die Polizei mitteilte. Als er dazu aufgefordert wurde, damit aufzuhören, beleidigte er die Helfenden wüst und schlug schließlich nach ihnen.

Polizisten nahmen den Mann daraufhin fest und brachten ihn laut der Mitteilung in eine Haftzelle. Er soll demnach einem Richter vorgeführt werden.