Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Übergriffiger Patient: Mann greift Rettungskräfte in Frankfurt an

Übergriffiger Patient

Mann greift Rettungskräfte in Frankfurt an

Im Rettungswagen berührt ein Patient immer wieder eine Sanitäterin. Die Situation eskaliert - und die Polizei greift ein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann hatte sich im Rettungswagen übergriffig verhalten. (Symbolbild)
    Der Mann hatte sich im Rettungswagen übergriffig verhalten. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Ein Mann hat in Frankfurt am Main mehrere Rettungskräfte beleidigt und angegriffen. Der 43-Jährige befand sich am Freitagabend als Patient in einem Rettungswagen, als er eine Sanitäterin gegen deren Willen mehrmals anfasste, wie die Polizei mitteilte. Als er dazu aufgefordert wurde, damit aufzuhören, beleidigte er die Helfenden wüst und schlug schließlich nach ihnen.

    Polizisten nahmen den Mann daraufhin fest und brachten ihn laut der Mitteilung in eine Haftzelle. Er soll demnach einem Richter vorgeführt werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden