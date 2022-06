20 Jahre nach dem Flugzeugunglück von Überlingen erschwert der Krieg das Andenken

Plus 2002 stürzte eine russische Passagiermaschine über Überlingen am Bodensee ab. Angehörige der Opfer kommen seitdem jedes Jahr zum Unglücksort – eigentlich.

„Ich fiel von der Mondsichel, von deren schmalstem Zipfel. Und dann flog ich furchtbar lang – und erreichte den Himmel.“ (Soja Fedotova – 20. August 1988 bis 1. Juli 2002)