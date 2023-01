Auckland steht unter Wasser: Leiche in der Flut gefunden

In nur 15 Stunden soll es in weiten Teilen der Stadt Auckland soviel geregnet haben wie sonst in einem ganzen Sommer. In der Flut wurde eine Leiche gefunden.

In einigen Gebieten von Neuseelands größter Stadt Auckland fiel innerhalb von 15 Stunden 80 Prozent der Niederschlagsmenge, die sonst in einem ganzen Sommer gemessen wird. Das teilte das Nationale Forschungsinstitut NIWA mit. Besonders betroffen waren die Vororte Kumeu und Albany. "Es ist möglich, dass Teile von Auckland an einem einzigen Tag so viel Regen erleben werden, wie sonst im gesamten Sommer", twitterte NIWA.

Leiche in den Fluten in Auckland gefunden

In den Fluten wurde eine Leiche gefunden, wie die neuseeländische Zeitung The New Zealand Herald berichtet. Das hatte Aucklands Bürgermeister Wayne Brown bei einer Pressekonferenz bestätigt. Offenbar wurde die tote Person in einem Abwasserkanal entdeckt. Wie viele Menschen bei dem Unwetter verletzt wurden und wie hoch die Schäden in der Stadt sind, ist bislang unklar.

Überschwemmung in Auckland: Strom ausgefallen, Straßen überschwemmt

Die Feuerwehr war mit Kajaks und Jetskis im Einsatz, um Menschen aus ihren Häusern zu retten. Ein geplantes Konzert von Elton John im Mount Smart Stadium, zu dem 40.000 Fans kommen wollten, wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Die Bürger der Metropole auf der Nordinsel mit 1,6 Millionen Einwohnern wurden vom Zivilschutz aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Etliche Straßen in Auckland wurden gesperrt. In Teilen der Stadt fiel der Strom aus. Auch Terminals im Flughafen waren überflutet.

Grünen-Politikerin: Szenen in Auckland "furchterregend"

Wie die Grünen-Politikerin Golriz Ghahraman auf Twitter schrieb, seien die Szenen, die sich in den Überschwemmungsgebieten abspielten, "furchterregend". Sie betonte: "Das ist es, was wir wegen der Klimakrise immer wieder rund um den Globus erleben werden, bis wir sie in der Politik und in unserem Handeln ernst nehmen." Brown sagte dem Sender Radio New Zealand: "Der Regen muss aufhören, das ist das Hauptproblem." (mit dpa)