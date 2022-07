Flutkatastrophe in Australien: Zehntausende auf der Flucht

Heftige Regenmassen haben im Osten Australiens zu katastrophalen Überschwemmungen geführt - und das nicht zum ersten Mal. Die Bevölkerung ist verzweifelt.

Die australische Regierung hat die jüngsten verheerenden Überschwemmungen im Bundesstaat New South Wales an der Ostküste zur Naturkatastrophe erklärt. So sollen schneller Notgelder für die betroffenen Gebiete freigemacht werden.

Besonders schlimm ist die Situation weiter im Großraum Sydney, wo seit Freitag riesige Regenmengen niedergegangen sind. Innerhalb von nur vier Tagen sei dort mehr Niederschlag gefallen als in London in einem ganzen Jahr, rechneten Meteorologen vor.

Insgesamt gab es bis Dienstagmorgen eine Evakuierungsorder für 50.000 Menschen, wie der australische Sender ABC berichtete. Hunderte Anwohner hätten in der Nacht Hilfe angefordert. Die Einsatzkräfte rückten immer wieder aus, um Häuser leer zu pumpen und Menschen zu retten. Fast 20.000 Haushalte waren ohne Strom. Ganze Gebiete standen meterhoch unter Wasser.

Das Leid der Bevölkerung

Viele Bürger waren völlig verzweifelt. "Wir werden verkaufen. Wir können das nicht noch einmal durchmachen", zitierten Medien einen Mann namens Darren Morgan, dessen Haus im Vorort Lansvale innerhalb von 48 Stunden gleich zwei Mal von Sturzfluten überschwemmt wurde.

Verantwortlich für die Regenmassen ist ein mächtiges Tiefdruckgebiet zwischen Australiens Ostküste und der Nordinsel Neuseelands, das feuchte Luft und schwere Wellen an die Küste von New South Wales treibt. Premierminister Anthony Albanese, der am Dienstag von verschiedenen Gipfeltreffen in Europa zurückkehrt, wollte sobald wie möglich ins Katastrophengebiet reisen.

Erst im März hatte es in Sydney und weiten Teilen von New South Wales und Queensland verheerende Überschwemmungen gegeben. Viele Regionen leiden noch unter den zerstörerischen Folgen der historischen Fluten und sind nun schon wieder von Hochwasser betroffen.

(dpa)