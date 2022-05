Klare Mehrheit befürchtet: Krieg greift auf Deutschland über

Der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie schlagen aufs Gemüt. Das drückt sich auch in einer neuen Studie aus.

Erst kam die Corona-Pandemie, dann brach Russland den Ukraine-Krieg vom Zaun. Die beiden Themen stellen und stellten vieles in den Schatten. Doch wie schauen die Deutschen mittlerweile auf die Schreckensmeldungen? Dieser Frage ging eine Studie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland nach, die die Bertelsmann Stiftung am Dienstag (31. Mai) in Gütersloh präsentierte.

Von den 1000 repräsentativ Befragten gaben 21 Prozent an, sich derzeit so sicher wie vor dem Krieg zu fühlen. 63 Prozent fühlten sich demnach "etwas" unsicherer, 16 Prozent sogar "sehr viel" unsicherer.

Zehn Prozent gegen jegliche Unterstützung der Ukraine

Die Forscher kamen auch zu dem Schluss, dass sich das eigene Sicherheitsempfinden und die Angst vor einer Ausweitung des Kriegs auf die Einstellung der Deutschen zum Vorgehen im Ukraine-Krieg auswirken. Dabei gelte: Je sicherer sich die Menschen fühlen, desto höher ist die Bereitschaft, schärfere Sanktionen gegen Russland zu fordern und der Ukraine schwere Waffen zu liefern.

Bei der Frage, ob Deutschland die Ukraine mit schweren Waffen, mit leichten Waffen, ohne Waffen oder gar nicht unterstützen sollte, sprachen sich zehn Prozent gegen jede Hilfe des angegriffenen Landes aus. Unter den stark verunsicherten Deutschen lehnt sogar jeder Fünfte jegliche Unterstützung ab.

Zugleich bessert sich die Zuversicht nach dem Ende vieler Corona-Einschränkungen nur langsam. 79 Prozent der Befragten halten den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland für gefährdet, wie die Stiftung bei ihrer Jahrespressekonferenz berichtete. Dieser Wert lag bei der Befragung im Februar noch bei 83 Prozent.

70 Prozent sehen Pandemie als Belastung für Zusammenleben

Bei mehr als der Hälfte der Befragten gestaltet sich der Blick in die Zukunft pessimistisch. Den Grund dafür sehen die Forscher der Bertelsmann Stiftung jetzt mehr im Ukraine-Krieg als in den Folgen der Pandemie.

In letzterer sehen noch 70 Prozent eine Belastung für das Zusammenleben, hier waren es im Februar noch 84 Prozent. In der aktuellen Umfrage äußerten zudem 67 Prozent die Sorge, der Krieg könne auf Deutschland übergreifen. (mit dpa)