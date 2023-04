Ukraine-Krieg

Verblasste Liebe: Reiche Russen verabschieden sich aus Baden-Baden

Die Übersetzerin Valentina Juschina vor dem Kurhaus in Baden-Baden.

Plus Baden-Baden und Russland verbindet eine lange Historie. Nun gilt der Kurort den Ukrainern als Fluchtpunkt. Über eine Stadt, die sich neu erfinden muss.

Von Dirk Grupe

Eigentlich könnte es so sein wie immer, wenn Baden-Baden aus seinem Winterschlaf erwacht. Im Kurpark gehen die ersten Kirschblüten auf und in der Eismanufaktur vis-à-vis dem Casino lockt die Auslage mit Sorten wie Wiener Mandel, Mocca und Schwarzwälder Kirsch. Schon bald werden die Touristen über die Kieswege flanieren und auf der Lichtentaler Allee entlang der Oos spazieren, mit Blick auf die Hänge, wo die Dächer der Gründerzeitvillen hervorragen. Eigentlich, denn in der "Sommerstadt Europas" ist nichts mehr, wie es einmal war. "Es ist vorbei", beklagt Valentina Juschina, stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Russischen-Kulturgesellschaft Baden-Baden. "Die Russen werden nicht mehr kommen."

Ihr Ausbleiben bedeutet für Baden-Baden eine Zeitenwende, ist die Stadt doch seit mehr als 200 Jahren ein Sehnsuchtsziel der Moskowiter und Petersburger. Der Abgesang begann schon 2014, mit der russischen Besetzung der Krim und den ersten Sanktionen gegen Russland. Der Angriffskrieg auf die Ukraine führte nun zum kompletten Einbruch, zum Leidwesen von Restaurants, Hotels und den zahlreichen Luxusboutiquen in der schicken Fußgängerzone. Stattdessen kommen jetzt so viele ukrainische Flüchtlinge nach Baden-Baden wie in keine andere Stadt im Südwesten. Und bilden mit den bereits ansässigen Russen eine sehr spezielle Melange, fernab von Schlachtfeldern und Kriegsgetöse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

