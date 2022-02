Ukrainische Brauerei füllt statt Bier Molotow-Cocktails ab

Als Reaktion auf den militärischen Einmarsch Russlands hat am Samstag in eine ukrainische Brauerei in ihren Flaschen Molotow-Cocktails statt Bier abgefüllt.

Bierflaschen als Brandsatz mit Benzin statt Hopfen und Malz? Das Team von "The Beer Theatre" hat am Samstag in seinen Flaschen Molotow-Cocktails statt Bier abgefüllt. "Es ist eine Spezialabfüllung", schrieb die in der ukrainischen Stadt Lwiw ansässigen Brauerei auf Facebook zu der Aktion. Die ukrainische Regierung hatte zuvor dazu aufgerufen, sich mit Molotow-Cocktails zu bewaffnen. „Fällt Bäume, baut Barrikaden, verbrennt Reifen! Nutzt alles, was Ihr zur Hand habt!“, zitierte die Agentur Unian am Samstag aus einer entsprechenden Mitteilung. „Die Besatzer müssen verstehen, dass sie hier nicht erwünscht sind und dass ihnen in jeder Straße Widerstand geleistet wird“, hieß es weiter. Die ukrainische Straßenverwaltung rief zudem dazu auf, alle Straßenschilder und Ortstafeln im Land abzumontieren, um die Invasoren zu verwirren. Auch der Bau sogenannter Molotow-Cocktails könne helfen. Dabei handelt es sich um Brandsätze, die meist aus mit Benzin gefüllten Behältnissen bestehen. Eine angezündete Lunte entfacht das Brandmittel in der Flasche, die üblicherweise geworfen wird.

„Das Pravda-Brauerei-Team füllt heute händisch ab“, schrieb deshalb ein Mitarbeiter der Brauerei auf Facebook zu einem Bild, dass mutmaßlich Molotow-Cocktails zeigt: Bierflaschen, mit dem Logo der Brauerei etikettiert und mit einer Lunte bestückt. „Bier werden wir später abfüllen“, heißt es in dem Post weiter. Der Post bekam internationale Aufmerksamkeit und läste eine Welle der Solidarität aus. Zahlreoche Facebook-Nutzer kommentierten unter den Beitrag und gaben Tipps, wie die Produktion der Molotow-Cocktails noch besser gelingen könnte. Die Brauerei „The Beer Theatre“ ist für ihre Biere laut eigenen Angaben mit mehreren internationalen Preise ausgezeichnet worden.