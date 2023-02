Wie viele ukrainische Soldaten werden in Deutschland und der EU ausgebildet?

Die Ausbildung von ukrainischen Soldaten spielt bei der Unterstützung der Ukraine eine wichtige Rolle. Wie viele werden in Deutschland und in der EU ausgebildet? Eine Übersicht.

Die Lieferung von Waffen und Kampfpanzern bestimmt die Diskussionen und Schlagzeilen rund um die westliche Unterstützung für die Ukraine. Von großer Bedeutung ist aber auch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten. Das betont Kiew immer wieder. Sie müssen an westlichen Waffensystemen ausgebildet werden, benötigen Sanitätsausbildung und taktische Schulungen. Die EU hat eine Ausbildungsmission gestartet, um ukrainische Soldaten noch besser auf die Szenarien vorzubereiten, welche sie im Verteidigungskrieg gegen Russland erwarten. Auch die Bundeswehr bildet Soldaten aus der Ukraine aus.

Wie viele ukrainische Soldaten werden in der EU ausgebildet?

In den ersten Monaten des Krieges in der Ukraine wurden in EU- und Nato-Ländern immer wieder sporadisch ukrainische Soldaten an westlichen Waffensystemen ausgebildet, welche an die Ukraine geliefert wurden. Ende 2022 startete die Europäische Union dann das Ausbildungsprogramm European Union Military Assistance Mission (EUMAM).

Das Programm ist zunächst auf eine Laufzeit von 24 Monaten ausgelegt. Im Rahmen des EUMAM sollen ukrainische Soldaten auf dem Territorium von EU-Staaten ausgebildet und taktisch geschult werden. Es ist für Drittstaaten offen. Das Ziel des Programms war es zunächst, 15.000 ukrainische Soldaten auszubilden. Am 1. Februar 2023 teilten EU-Beamte in Brüssel dann mit, dass es ein neues Ziel gebe: die Ausbildung von 30.000 ukrainischen Soldaten.

Wie viele ukrainische Soldaten werden in Deutschland ausgebildet?

Deutschland nimmt bei dem EUMAM eine zentrale Rolle ein. Für die EU-Mission will die Bundeswehr bis Juni 2023 rund 5000 ukrainische Soldaten ausbilden. Am 2. Februar 2023 trafen zudem 70 ukrainische Soldaten ein, die am Flugabwehrraketensystem Patriot ausgebildet werden sollen. Die Ausbildung ist Teil des Plans mit den USA, der Ukraine ein komplettes Patriot-System zu überlassen, welches vor allem gegen russische Angriffe mit Raketen, Drohnen und Kampfflugzeugen effektiv sein kann.

Ukrainische Soldaten: Ausbildung in Deutschland

Die Bundeswehr will ukrainische Soldaten in den unterschiedlichsten Fähigkeiten geschult werden. Unter anderem in Taktikübungen und der Gefechtsausbildung. Das Programm setzt sich auch aus einer Sanitätsausbildung, einem Training für Trainer und Schulungen an Waffensystemen zusammen.

Für die Mission will die Bundesregierung insgesamt 80 Dienstposten zur Verfügung stellen. Das Training findet an verschiedenen Standorten in Deutschland statt. An welchen, das wird aus Sicherheitsbedenken nicht verraten.

