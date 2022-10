"Alpakalypse now"? In Ulm findet ein Alpaka-Schönheitswettbewerb statt

Eine flauschige Angelegenheit: Welches Alpaka hat das feinste Fell, die stattlichste Statur? In Ulm streiten am Wochenende gut 160 Paarhufer aus ganz Deutschland um Schönheitspreise.

Dass sich Schönheiten in die Wolle kriegen, kommt vor. So 2015 etwa bei der Miss-Universe-Wahl, als Miss Israel der Gewinnerin Miss Libanon aus Trotz in ein Selfie-Foto hineinspringt und damit einen politischen Eklat vom Zaun bricht. 2021 folgte der nächste Aufreger: Die Ex-Miss Sri Lanka reißt der neuen aus Neid die Krone vom Kopf. Und in Frankreich existieren seit zehn Jahren zwei tief verstrittene Wettbewerbe um die Schönste des Landes und die Hälfte der Französinnen und Franzosen lästert, die eine sei „plus belle“ als die andere. Doch nicht nur menschliche Zweibeiner kann die Wut packen, sondern auch tierische zottelige Vierbeiner.

Die Frage des Wochenendes: Welches ist das schönste Alpaka im ganzen Land?

Könnte der der Zank für die Miss- und Misterwahl an diesem Samstag und Sonntag im schwäbischen Ulm also schon vorbestellt sein? Immerhin 160 Alpakas aus ganz Deutschland streiten dort um den Titel des Schönsten, Elegantesten, Flauschigsten.

Rund 160 Alpakas aus ganz Deutschland werden sich am Wochenende bei einem Wettbewerb in den Kriterien Körperbau, Faserqualität und Auftreten messen. Es geht um das schönste Alpaka im ganzen Land. Foto: Stefan Puchner, dpa

Dabei gelten für Besucher und Besucherinnen strenge Kriterien im Umgang mit den Tieren, schließlich ist es kein Streichelzoo, sondern eine ernsthafte Veranstaltung, die einen Sieger sucht. Anfassen und Mähne durchwuscheln ist erlaubt. Ansonsten gibt es noch die vielen Alpaka-Höfe, bei denen man mit den Tieren auf Wanderung gehen kann. Kriterium eins für die Bewertung der Tier ist laut dem Veranstalter die Faserqualität, also das Haar der Alpakas. Die eine Art Alpaka – deren Ahnen alle aus den Anden stammen – trägt gekräuseltes, die andere Art hingegen gelocktes Haar. Ein wenig erinnert das etwas ulkige Erscheinungsbild an Dauerwellen-Exzesse der 90er, als sich prominente Vorbilder wie etwa Julia Roberts oder Andie McDowell an die speziellen Frisuren wagten.

Spuckt ein Alpaka dem anderen in die Mähne?

Seitens der Veranstalter gibt es ein weiteres Kriterium: Den Körperbau eines jeden der antretenden Tiere. Im Zuge des Wettbewerbs wird also entschieden, wer etwa die schönste Silhouette zu den treuen Augen und dem herausragenden Unterbiss hat. Das dritte Kriterium betrifft den Auftritt. Hier bahnen sich Konflikte an. Denn wie Lamas sind Alpakas bekannt für ihre feuchte Aussprache. Nimmt man die Faktoren in Summe, daher Mähne, Speichel, Körperlichkeit, kommen Erinnerungen aus der deutschen Sportgeschichte mit nur zwei Namen auf: Frank Rijkaard und Rudi Völler während der Fußball-WM 1990. Denkbar, dass auch in Ulm der eine dem anderen in die Mähne spuckt.

Offen bleiben noch einige Fragen bis zum Ende der Veranstaltung, wenn die Entscheidungen für das schönste Alpaka gefallen sind. Können die Tiere mit Gratis-Pullis aus ihrem Fell die Jury bestechen? Woher kommt dieser hässliche menschliche Zug, Leben nach Schönheit auf- und abzuwerten? Und droht Ulm die Alpakalypse? Die niedlichen, flauschigen Vierbeiner mag die Aufregung um vermeintliche Schönheit nicht weiter stören.

Lesen Sie dazu auch