Alle Infos zum Ulmer Zelt 2023: Programm, Tickets und Öffnungszeiten

Im Frühsommer 2023 findet das Ulmer Zelt zum 35. Mal statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Programm, Flohmarkt, Tickets im Vorverkauf und Öffnungszeiten.

Von Ende Mai bis Anfang Juli 2023 bietet die 35. Spielzeit des Ulmer Zelts sieben Wochen voller Kultur. Das Zeltkulturfestival in der Ulmer Friedrichsau kombiniert verschiedenste Musikgenres mit Kabarett, Comedy, Theater und Tanz. Zusätzlich findet traditionell ein Flohmarkt statt und für jüngere Besucherinnen und Besucher wird ein Kinderprogramm vorbereitet.

Bisher gibt es bereits erste Informationen zum Line-up im Frühsommer 2023. Die teilnehmenden Acts und alle weiteren Infos zum Ulmer Zelt 2023 finden sie hier in diesem Artikel - inklusive Programm, Flohmarkt, Tickets im Vorverkauf und Öffnungszeiten.

Ulmer Zelt 2023: Öffnungszeiten

Die 35. Spielzeit startet am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, und endet nach sieben Wochen voller Kultur am Samstag, dem 8. Juli 2023. Nachdem die letzte Spielzeit Anfang Juli 2022 zu Ende gegangen war, läuft der Vorverkauf für das nächste Zeltkulturfestival in der Ulmer Friedrichsau bereits.

Programm 2023: Das ist das Line-up beim 35. Ulmer Zelt

Bisher sind noch nicht alle Künstlerinnen und Künstler für das Ulmer Zelt 2023 bekannt gegeben worden. Wie viele Veranstaltungen insgesamt geplant sind, ist bisher ebenfalls unklar. Fünf Acts stehen allerdings schon fest: Mit dabei sind unter anderem der TV-Zauberkünstler Farid, das Elektro-Pop-Duo ÄTNA und der österreichische Liedermacher Hubert von Goisern.

Hier finden Sie eine Übersicht über das bisher bekannt gegebene Programm:

Freitag, 26. Mai 2023, 20.00 Uhr: Farid

Samstag , 27. Mai 2023, 20.00 Uhr: ÄTNA

, 27. Mai 2023, 20.00 Uhr: ÄTNA Sonntag, 11. Juni 2023, 20.00 Uhr: Helmfried von Lüttichau

Samstag , 17. Juni 2023, 20.00 Uhr: Hubert von Goisern

, 17. Juni 2023, 20.00 Uhr: Mittwoch, 21. Juni 2023, 20.00 Uhr: Steiner & Madlaina

Wer sich schon einmal musikalisch einstimmen möchte, kann das mit der offiziellen Playlist auf dem Musikstreaming-Dienst Spotify tun. Die Nutzung ist mit Werbung kostenlos. Wenn man den Dienst ohne Werbung nutzen möchte, dann wird monatlich eine Gebühr von 9,99 Euro fällig.

Flohmarkt auf dem Ulmer Zelt 2023

Zur Tradition des Ulmer Zelts gehören auch mehrere Tage mit Flohmärkten. Zu den genauen Terminen für 2023 ist bisher noch nichts bekannt. Im letzten Jahr gab es jedoch zwei Flohmärkte - einmal Ende Mai und einmal Mitte Juni. Zusätzlich fand Mitte Juni auch ein Kinderflohmarkt statt. Verkäuferinnen und Verkäufer müssen eine kleine Standgebühr pro Meter entrichten, diese lag 2022 bei 5 Euro/Standmeter. Sobald es neue Informationen zur 35. Spielzeit gibt, finden Sie diese hier.

Ulmer Zelt 2023: Tickets im Vorverkauf

Um die Kultur-Veranstaltungen beim Ulmer Zelt 2023 ansehen zu können, benötigen Sie ein Ticket. Schon seit dem zweiten Advent, also dem 4. Dezember 2022, läuft der Vorverkauf für die 35. Spielzeit. Die Ticketpreise variieren je nach Künstlerin oder Künstler. Los geht es bisher bei 22,00 Euro für ÄTNA am 27. Mai 2023. Weitere Preise und Infos finden Sie auf der offiziellen Homepage des Ulmer Zelts.

Ulmer Zelt Historie

Das Ulmer Zelt bietet seit 1987 jeden Sommer sieben Wochen lang Kultur. Nachdem das Zeltkulturfestival zwei Jahre lang Pandemie-Pause machen musste, fand es im Sommer 2022 endlich wieder und größtenteils ohne Einschränkungen statt. Teil der 34. Spielzeit waren unter anderem Gregor Meyle, Stefanie Heinzmann und Christian Ehring. Das abwechslungsreiche Programm bat 37 verschiedene Veranstaltungen, einen Flohmarkt, reichlich kulinarisches Angebot und ein Programm für Kinder.