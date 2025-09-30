Fälle möglicher Steuerverschwendung werden vorgestellt

Der Bund der Steuerzahler stellt heute (11.00 Uhr) Fälle von möglicher Steuergeldverschwendung in Hessen vor. Dabei geht es etwa um Projekte, die zu groß angelegt wurden, aus Sicht des Steuerzahlerbunds nicht sinnvoll sind oder letztlich gar nicht zustande gekommen sind und dennoch einiges gekostet haben. Mit dem Schwarzbuch will der Bund der Steuerzahler erreichen, dass Behörden sparsamer mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgehen.

In der Liste von Beispielen tauchten in den vergangenen Jahren unter anderem Verkehrsprojekte wie etwa ein zu klein geratener Kreisverkehr, aber auch öffentliche Kunstobjekte auf. Im Vorjahr ging es unter anderem um einen Sprungturm im Freibad im mittelhessischen Biedenkopf, der abgerissen werden musste. Nach 30 Jahren war zufällig aufgefallen, dass im Becken darunter fünf Zentimeter Tiefe fehlen.