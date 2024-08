«Reichsbürger»-Prozess: Angeklagte will aussagen

Nach rund vier Wochen Pause ist der Frankfurter Terrorprozess um Heinrich XIII. Prinz Reuß fortgesetzt worden. Das Oberlandesgericht nahm erneut die Durchsuchungen bei den neun Angeklagten in den Fokus. Am Vormittag wurden deshalb zunächst Berichte der Durchsuchungen bei den Angeklagten Hans-Joachim H. und Johanna F. und dem bereits vor Prozessbeginn gestorbenen Norbert G. vom Vorsitzenden Richter Jürgen Bonk am 17. Prozesstag vorgelesen.

Ehemalige Bundestagsabgeordnete will aussagen

Für den Nachmittag plante die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann, Aussagen zu den Anklagepunkten zu machen. Der Generalbundesanwalt wirft ihr vor, andere Angeklagte in den Bundestag eingeschleust und mit diesen die Gebäude ausgekundschaftet zu haben.

Sie soll dem sogenannten Rat der Vereinigung angehört haben und für das Ressort Justiz zuständig gewesen sein. Zudem soll sie sich aktiv bemüht haben, weitere Personen für die Vereinigung um Reuß zu gewinnen.

Drei Prozesse parallel

In Frankfurt wird neun Beschuldigten vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Es soll ein bewaffneter Umsturz geplant gewesen sein. Dabei hätten die Angeklagten bewusst Tote in Kauf genommen, so die Anklage. Bis zum Urteil gilt für die Angeklagten die Unschuldsvermutung. Mit zwei parallel laufenden Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer in dem Komplex verantworten.