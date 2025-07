Auch in Bad Hersfeld mehrere Bäume vergiftet

Auch im osthessischen Bad Hersfeld sind Bäume zum Ziel eines Giftanschlags geworden. Im Stadtteil Sorga entdeckten städtische Mitarbeiter an drei Winterlinden Bohrlöcher, in die vermutlich eine Flüssigkeit eingefüllt wurde, um den Bäumen gezielt zu schaden, wie die Kreisstadt mitteilte. Die Linden zeigen bereits deutliche Schäden am Blattwerk. Die Bäume sind 55 Jahre alt.

Mehrere ähnliche Fälle in ganz Hessen

Die Stadt hat Strafanzeige gestellt und bitte eventuelle Zeugen um Hinweise. In den vergangenen Jahren habe es wiederholt Versuche gegeben, diese Bäume zu beschädigen, indem Kupfernägel in die Rinde geschlagen oder Löcher in die Stämme gebohrt wurden, teilte die Stadtverwaltung mit. Ähnliche Fälle von Baumvergiftungen in Hessen waren zuletzt in Frankfurt, Limburg, Butzbach und Riedstadt bekanntgeworden.

Die unbekannten Täter gehen dabei häufig nach dem gleichen Muster vor: Sie bohren Löcher in die Baumstämme und spritzen dann eine giftige Flüssigkeit, oft Glyphosat, hinein.