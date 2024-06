Unbekannte Anrufer herausfinden: Diese neue Handy-Funktion hilft dabei

Nutzer von Android-Smartphones könnten künftig unbekannte Anrufer per neuer Funktion herausfinden. Wie das funktioniert und was man über das Feature wissen sollte, lesen Sie hier.

Wenn das Smartphone klingelt und auf dem Display nur angezeigt wird, dass jemand mit einer unbekannten Nummer anruft, überlegen sich viele, ob sie den Anruf entgegennehmen oder doch lieber wegdrücken sollen. Schließlich kann sich hinter der Nummer ja ein Betrüger verbergen. Der Konzern Google könnte den Nutzern seines Pixel-Smartphones mit diesem Problem bald Abhilfe verschaffen: Ein neues Feature soll es ermöglichen, die Identität des unbekannten Anrufers mit nur einer Berührung auf den Bildschirm herauszufinden. In diesem Text erfahren Sie, wann und für wen die Funktion kommen soll, was sie kann und ob sie auch in Deutschland funktionieren könnte.

Unbekannte Anrufer herausfinden: Pixel-User können mit "lookup" rechnen

Mehrere Branchenportale beziehen sich dabei auf einen X-Post des Android-Analysten und -Insider AssembleDebug. Darin heißt es: "Google Pixel Phone App erhält eine 'Lookup'-Funktion zur Identifizierung neuer unbekannter Anrufer". Außerdem postete der Android-Kenner einen Screenshot, auf dem eine Anrufbenachrichtigung und in der Zeile unter der unbekannten Nummer ein "Lookup-Button zu sehen sind.

Die Funktion ermöglicht es Nutzern, eine unbekannte Nummer online von der Telefon-App aus zu suchen, anstatt sie manuell in einer Suchmaschine oder speziellen App eingeben zu müssen. Lookup wurde technisch gesehen bereits mit dem Update vom März 2024 eingeführt, schreibt das Technikportal tom's guide, allerdings nur für Pixel-Nutzer in Japan. Laut AssembleDebug sei die Funktion jedoch jetzt in der Beta-Version 127.0.620688474 der Telefon-App von Google enthalten.

Unbekannte Anrufer herausfinden: So einfach könnte es bald gehen

Tom's Guide hält die Funktion für relativ einfach zu bedienen. Um den unbekannten Anrufer zu identifizieren, tippt man demnach zunächst auf die unbekannte Telefonnummer in der Registerkarte "Letzte Anrufe" in der Telefon-App. Dann erscheint im Dropdown-Menü die Funktion "lookup".

Wie die Funktion in der deutschen Version des Betriebssystems heißen könnte, ist bislang noch unklar. Eine wörtliche Übersetzung wäre etwa "nachschlagen" oder "herausfinden". Die Funktion öffnet eine Liste von Apps auf dem Telefon, die eine Websuche durchführen können, darunter auch die Google-Such-App. Wenn der Nutzer eine der Optionen auswählt, werden Ergebnisse angezeigt, die Details über den Anrufer enthüllen können. Es handelt sich also um eine Rückwärtssuche der Telefonnummer.

Ähnliche Funktionen gibt es auch durch Telefon-Apps von Drittanbietern wie Truecaller. Allerdings scheint "lookup" einfacher und automatisierter abzulaufen. Für die gewünschte Rückwärtssuche der unbekannten Nummer muss man dann nichts mehr manuell suchen.

Unbekannte Anrufer herausfinden: Wann kommt "lookup" in Deutschland?

Laut dem Technik-Magazin Chip ist derzeit noch unklar, ob die "Lookup"-Funktion auch auf Handys kommen wird, die nicht von Google produziert sind. Google hat bislang nicht bestätigt, ob es "lookup" in zukünftige Android-Versionen schaffen könnte. Laut Chip besteht aber die Möglichkeit, dass sie über die Android-Telefon-App auch auf Nicht-Pixel-Smartphones gelangen könnte. Ob und wann die Anrufer-Suche dann auch auf deutschen Smartphones mit Android-Betriebssystem läuft, ist auch noch unklar. Denn noch beschränkt sich die Funktion auf die USA und Kanada, wobei die Verfügbarkeit auch von den Netzbetreibern abhängen könnte.

