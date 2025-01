Häuser und Autos in Riedstadt mit Axt beschädigt

Ein unbekannter Täter hat in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) mit einer Axt auf zwei parkende Autos, einen Rollladen und eine Fensterscheibe in einem Haus eingeschlagen. Ein Schaden von rund 3.000 Euro sei entstanden, teilte die Polizei mit. Zeugen bemerkten den Täter nach Polizeiangaben, dieser sei dann geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Groß-Gerau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unwesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis