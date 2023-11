Unbemerkter Biss einer Schlange tötet Mann in Australien

Ein französischer Backpacker ist in Australien gestorben. Vermutlich tötete ihn der Biss einer giftigen Schlange, wahrscheinlich einer östlichen Braunschlange.

Völlig unbemerkt ist es wahrscheinlich passiert. Ein 25-jähriger Franzose, der an der australischen Ostküste unterwegs war, wurde von einer Schlange gebissen und starb daran. Er wurde in dem Ort Nullawill, etwa 300 Kilometer nordwestlich von Melbourne, bewusstlos in seiner Unterkunft aufgefunden, wie der Sender 9News unter Berufung auf Augenzeugen berichtete. Am Fuß des Verstorbenen habe man kleine Einstichwunden des Schlangenbisses entdeckt. Vermutlich stammen sie von einer östlichen Braunschlange.

Diese gelten als besonders gefährlich, da man ihren Biss kaum bemerkt. Wade Humphrey, in dessen Betrieb der Franzose während seines Aufenthalts in Australien gearbeitet hatte, sprach von "einer Tragödie".

25-Jähriger wurde wohl unbemerkt von der Braunschlange gebissen

Freunde des 25-Jährigen hätten eine Stunde lang versucht, ihn wiederzubeleben. Der Franzose wurde anschließend in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Melbourne geflogen, wo er nach einem Herzstillstand gestorben sei. "Er wurde in den Fuß gebissen, und wir tragen Schutzstiefel und Sicherheitsausrüstung - er ist also offensichtlich außerhalb der Arbeitszeiten gebissen worden", sagte Humphreys.

Australien ist bekannt für die vielen giftigen und gefährlichen Tiere, die das Land beherbergt. Doch obwohl dort einige der giftigsten Schlangenarten leben, können die meisten Menschen nach einem Biss mit einem Gegengift gerettet werden. Laut Statistiken sterben in Australien pro Jahr nur etwa ein bis zwei Menschen durch einen Schlangenbiss.

