"Undone" auf Amazon Prime: Alle Infos zu Staffel 2

Im April erscheint Staffel 2 der Rotoskopie-Serie "Undone" auf Amazon Prime. Alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und einen Trailer haben wir hier für Sie.

Ab April 2022 sind bei Amazon Prime Video wieder Zeitreisen möglich: Die Rotoskopie-Serie "Undone" kehrt mit Staffel 2 zurück. Zweieinhalb Jahre mussten sich die Fans von "Undone" gedulden, bis es nun mit der Fortsetzung weitergeht.

2019 ging Amazon Prime Video mit Staffel 1 von "Undone" an den Start. Das Rotoskopie-Format sorgte damals durch die vielen positiven Kritiken für Aufsehen. In der U.S.-amerikanischen Serie versucht die Protagonistin Alma, den Geheimnissen innerhalb ihrer Familie auf die Spur zu kommen. Dabei bewegt sie sich zwischen Gegenwart und Vergangenheit. In Staffel 2 erhält Alma Unterstützung von ihrer Schwester Becca, die sich ebenfalls zwischen den Zeiten bewegen kann. Werden die beiden Schwestern die Geheimnisse ihrer Familie lüften können?

Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream von "Unlock" - Staffel 2 für Sie zusammen gestellt. Zusätzlich haben wir am Ende den aktuellen Trailer für Sie.

Ab wann läuft Staffel 2 von "Undone"? Start auf Amazon Prime

Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video hat den Starttermin für die Fortsetzung der Animationsserie bekannt gegeben. Staffel 2 von "Undone" gibt es ab Freitag, dem 29. April 2022 zu sehen. Alle neuen Folgen werden ab diesem Tag an auf Amazon Prime zur Verfügung stehen.

Wie viele Folgen gibt es in Staffel 2 von "Undone"?

Staffel 1 von "Undone" umfasst insgesamt acht Episoden mit einer ungefähren Länge von jeweils 20 bis 25 Minuten. Auch Staffel 2 wird voraussichtlich aus acht verschiedenen Folgen dieser Länge bestehen. Die einzelnen Titel wurden von Amazon Prime noch nicht bekannt gegeben. Sobald der Streaming-Anbieter diese veröffentlicht, werden wir Sie hier darüber informieren:

Folge 1: Titel noch unbekannt (29.04.22)

Folge 2: Titel noch unbekannt (29.04.22)

Folge 3: Titel noch unbekannt (29.04.22)

Folge 4: Titel noch unbekannt (29.04.22)

Folge 5: Titel noch unbekannt (29.04.22)

Folge 6: Titel noch unbekannt (29.04.22)

Folge 7: Titel noch unbekannt (29.04.22)

Folge 8: Titel noch unbekannt (29.04.22)

Besetzung in "Undone": Das ist der Cast von Staffel 2

In der neuen Staffel von "Undone" wird die Hauptrolle Alma wieder von Schauspielerin Rosa Salazar gespielt. Außerdem steht in Staffel 2 Almas Schwester Becca, gespielt von Angelique Cabral, im Fokus. Das sind die Schauspieler und Crew-Mitglieder, die von Amazon Prime für Staffel 2 von "Undone" bestätigt wurden:

Rosa Salazar

Angelique Cabral

Constanze Marie

Bob Odenkirk

Siddharth Dhananjay

Luna-Marie Katich

Daveed Diggs

Kevin Bigley

Sheila Vand

Giorgie Luck Vasquez

Die Regie in Staffel 2 von "Undone" wurde von Hisko Hulsing übernommen.

Handlung: Worum geht es in Staffel 2 von "Undone"?

In Staffel 1 von "Undone" stellt Hauptdarstellerin Alma bei einem Autounfall, bei dem sie beinahe ums Leben kommt fest, dass sie ein besonderes Verhältnis zur Zeit hat. Sie nutzt ihre neu entdeckte Fähigkeit, um den Tod ihres Vaters Jacob aufzuklären.

Auch in Staffel 2 dreht sich alles um die Familie Winograd-Diaz. Alma realisiert, dass es noch tiefere Geheimnisse in der Vergangenheit ihrer Familie gibt, die sie aufdecken möchte. Das Problem: Niemand aus ihrer Familie möchte sie in ihrem Vorhaben unterstützen. Als Alma erkennt, dass ihre Schwester Becca ebenfalls ein besonderes Verhältnis zur Zeit hat, versucht sie, diese sie doch von ihrem Plan zu überzeugen - mit Erfolg.

Bei der Suche nach Antworten stoßen die beiden Schwestern auf ein kompliziertes Netz an Erinnerungen und Umständen, die sie zu den Personen gemacht haben, zu denen sie im Laufe der Jahre geworden sind. Mit diesen Erkentnissen müssen sie sich erst einmal zurecht finden. Alma und Becca stellen fest, dass die Heilung des Familientraumas ein Gewinn für alle Beteiligten ist.

Wo gibt es Staffel 2 von "Undone" im Stream zu sehen?

Die Rotoskopie-Serie "Undone" startet mit Staffel 2 am 29. April 2022 beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Wer "Undone" sehen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges Abo beim Streaming-Anbieter, welches für 7,99 Euro im Monat zu haben ist. Das Abonnement bei Amazon Prime Video ist jederzeit kündbar.

Das ist der Trailer zu "Undone" - Staffel 2

Sie sind neugierig geworden und möchten sich selbst noch einen ersten Eindruck zu Staffel 2 von "Undone" verschaffen? Hier haben wir den offiziellen Trailer für Sie: