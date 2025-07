16-Jährige stirbt bei Autounfall in Südhessen

Eine 16-Jährige ist bei einem schweren Autounfall in Südhessen ums Leben gekommen. Das Mädchen war als Beifahrerin im Auto eines 18-Jährigen in Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) zwischen den Ortsteilen Habitzheim und Lengfeld unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer verlor demnach am späten Sonntagabend aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab.

Das Auto kam den Angaben zufolge im Straßengraben ins Schleudern und prallte schließlich gegen einen Baum. Die 16-Jährige sei durch den Aufprall tödlich verletzt worden. Der Fahrer sowie die weiteren beiden Insassen im Alter von 15 und 21 Jahren wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt.