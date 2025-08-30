Icon Menü
Unfälle: 19-Jähriger fährt gegen Brückengeländer

Unfälle

19-Jähriger fährt gegen Brückengeländer

Bei einem Unfall im Landkreis Fulda wird ein 19-Jähriger leicht verletzt. Warum er von der Straße abkam, ist laut Polizei noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Dem 19-Jährigen sollte eine Blutprobe entnommen werden, um festzustellen, ob er fahrtüchtig war (Symbolbild).
    Dem 19-Jährigen sollte eine Blutprobe entnommen werden, um festzustellen, ob er fahrtüchtig war (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

    Gegen ein Brückengeländer ist im Landkreis Fulda ein 19-Jähriger in der Nacht zum Samstag mit einem Auto gekracht. Der junge Mann wurde bei dem Unfall in Eichenzell-Lütter leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Wieso er von der Straße abkam, war zunächst unklar.

    Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro. Dem Mann sollte eine Blutprobe abgenommen werden, um festzustellen, ob er fahrtüchtig war.

