19-Jähriger fährt gegen Brückengeländer

Gegen ein Brückengeländer ist im Landkreis Fulda ein 19-Jähriger in der Nacht zum Samstag mit einem Auto gekracht. Der junge Mann wurde bei dem Unfall in Eichenzell-Lütter leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Wieso er von der Straße abkam, war zunächst unklar.

Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro. Dem Mann sollte eine Blutprobe abgenommen werden, um festzustellen, ob er fahrtüchtig war.