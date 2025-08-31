32-Jähriger nach Unfall ohne zweites Vorderrad unterwegs

Ein Betrunkener ohne gültigen Führerschein hat in der Nacht zum Sonntag nach einem Autounfall nahe Schlangenbad im Taunus seine Fahrt auf drei Rädern fortgesetzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 32-Jährige bei dem Vorfall auch seinen 12 Jahre alten Sohn an Bord. Ein Streifenwagen zog das stark beschädigte Auto nach Zeugenhinweisen um kurz vor 4.00 Uhr auf der Bundesstraße 260 aus dem Verkehr.

Nach ersten Ermittlungen hatte das Fahrzeug zwischen Wiesbaden und Schlangenbad einen Unfall und verlor dabei ein Vorderrad. Anschließend sei der 32-Jährige weitergefahren und habe dabei die Straße beschädigt. Schließlich endete seine Fahrt an einer Steigung. Wie die Polizei weiter mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast zwei Promille. Wo genau der Wagen sein viertes Rad verloren hat, sei zunächst nicht bekannt gewesen.