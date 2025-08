57-Jährige bei Motorradsturz schwer verletzt

Eine 57-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall zwischen Weilburg und Löhnberg schwer verletzt worden. Sie sei am Freitagnachmittag mit ihrem Motorrad auf der B49 unterwegs gewesen und habe beim Beschleunigen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Dadurch sei sie vom Motorrad gestürzt und schwer verletzt worden.

Die Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen sei die B49 zeitweise in beide Richtungen gesperrt worden. Bei dem Unfall sei ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro entstanden, schätzt die Polizei.