73-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß - Autos brennen

Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Regensburg ist eine 73 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Sie starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Eine 36-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 73-Jährige am Nachmittag auf der Bundesstraße 16 bei Wenzenbach mit ihrem Wagen in Richtung Regensburg unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie frontal mit dem Wagen der 36-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall gerieten beide Fahrzeuge in Brand.

Ersthelfer retteten die beiden Fahrerinnen den Angaben nach aus den brennenden Autos und leisteten Erste Hilfe. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 20.000 Euro.