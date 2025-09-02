80-Jähriger fährt mit Auto in Schaufensterscheibe

Ein 80-jähriger Autofahrer ist in Darmstadt von der Straße abgekommen und mitsamt seinem Auto in einer Schaufensterscheibe gelandet. Der Mann sei bei dem Unfall am Dienstagmittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Weitere Personen seien nicht verletzt worden, zum Zeitpunkt des Unfalls sei das Geschäft nicht besucht gewesen.

Wieso der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar. Das Auto sei nicht mehr fahrtüchtig gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 20.000 Euro.