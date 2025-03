84-jährige Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Auto

Eine 84-jährige Radfahrerin ist auf einer Landesstraße in Südbaden mit einem Auto zusammenstoßen. Die Seniorin wurde dabei so schwer verletzt, dass die kurze Zeit nach dem Unfall in einem Krankenhaus starb, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich nördlich von Breisach im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die Frau wollte außerhalb der Ortschaft die Landesstraße 104 überqueren, um auf den gegenüberliegenden Radweg zu kommen. Dabei übersah sie den Polizeiangaben zufolge das Auto, mit dem sie dann kollidierte.