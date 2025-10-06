90-Jährige stirbt nach Unfall mit motorisiertem Rollstuhl

Eine 90-Jährige ist nach einem Unfall mit einem motorisierten Rollstuhl im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei nun mitteilte, ereignete sich der Unfall in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) bereits am vergangenen Mittwoch. Ein 31 Jahre alter Autofahrer habe beim Abbiegen aus noch unbekannter Ursache die vor ihm fahrende Seniorin erfasst.

Die 90-Jährige war auf einem sogenannten Krankenfahrstuhl unterwegs. Ein Krankenfahrstuhl ist ein motorisierter Rollstuhl. Bei dem Unfall sei die Seniorin mit ihrem Fahrzeug gestürzt und habe schwere Verletzungen erlitten. Am Samstag sei sie im Krankenhaus verstorben.