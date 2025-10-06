Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: 90-Jährige stirbt nach Unfall mit motorisiertem Rollstuhl

Unfälle

90-Jährige stirbt nach Unfall mit motorisiertem Rollstuhl

Schwerer Unfall mit Folgen: Eine 90-Jährige wird mit ihrem Krankenfahrstuhl von einem Auto erfasst.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wieso es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (Symbolbild)
    Wieso es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    Eine 90-Jährige ist nach einem Unfall mit einem motorisierten Rollstuhl im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei nun mitteilte, ereignete sich der Unfall in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) bereits am vergangenen Mittwoch. Ein 31 Jahre alter Autofahrer habe beim Abbiegen aus noch unbekannter Ursache die vor ihm fahrende Seniorin erfasst.

    Die 90-Jährige war auf einem sogenannten Krankenfahrstuhl unterwegs. Ein Krankenfahrstuhl ist ein motorisierter Rollstuhl. Bei dem Unfall sei die Seniorin mit ihrem Fahrzeug gestürzt und habe schwere Verletzungen erlitten. Am Samstag sei sie im Krankenhaus verstorben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden