Unfälle: Auto auf B41 übersehen - Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Unfälle

Auto auf B41 übersehen - Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Ein Lkw-Fahrer will auf die B41 auffahren. Um ihm Platz zu machen, wechsel ein Autofahrer die Spur - doch dabei übersieht er den Wagen einer Frau.
Von dpa
    Zwei Menschen wurden verletzt. (Symbolbild)
    Zwei Menschen wurden verletzt. (Symbolbild)

    Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 41 bei Rüdesheim (Landkreis Bad Kreuznach) an der Grenze zu Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen vermutlich schwer. Ein 37-Jähriger habe mit seinem Auto den Fahrstreifen gewechselt, um einem Lkw Platz zu machen, der auf die B41 habe auffahren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er offenbar das Auto einer 22-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen übersehen.

    Beide Wagen prallten gegen die Mittelleitplanke. Der 37-Jährige sei vermutlich schwer verletzt worden, hieß es weiter. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Ob die Wagen kollidierten, war zunächst unklar.

    Den Schaden schätzte die Polizei auf 20.000 Euro. Die B41 wurde für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Kirn komplett gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

