Unfälle: Auto rast gegen Bäume - Zwei Tote im Taunus

Unfälle

Auto rast gegen Bäume - Zwei Tote im Taunus

Der Wagen wird durch die Wucht des Unfalls entzweigerissen. Die Feuerwehr holt den Fahrer und den Beifahrer aus dem völlig zerstörten Wrack. Doch ihre Verletzungen sind zu schwer.
    Das Auto ist ein Wrack - keiner der Insassen hat den Unfall überlebt.
    Foto: Mike Seeboth/dpa

    Zwei Männer sind bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Schmitten im Taunus ums Leben gekommen. Ihr Auto war am Abend von einer Landstraße abgekommen und in zwei Bäume gerast, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug wurde dabei in zwei Teile gerissen. Der 29 Jahre alte Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer wurden im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr holte beide aus dem Auto, konnte den älteren Mann aber nur noch tot bergen. Der andere starb wenig später im Krankenhaus.

    Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte das Fahrzeug und schaltete einen Gutachter ein, um die genaue Ursache des Unfalls zu klären.

