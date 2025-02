Auto rollt zurück - Mann von eigenem Wagen an Mauer gedrückt

Ein Mann ist bei dem Versuch, ein nicht mehr fahrtüchtiges Auto eine Auffahrt hinaufzuschieben, eingeklemmt und schwer verletzt worden. Das Gefälle in der Auffahrt in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sei zu steil gewesen, teilte die Polizei mit.

Der 49-Jährige habe noch versucht, das Auto durch die offene Scheibe der Fahrerseite zu lenken und so die Kontrolle über den Wagen zu erlangen. Doch das Auto rollte den Angaben zufolge gegen eine Mauer und quetschte den Mann zwischen sich und dieser ein. Rettungskräfte brachten ihn nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.