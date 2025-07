Auto und Bus stoßen frontal zusammen: drei Menschen verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos und eines Linienbusses in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der 50 Jahre alte Autofahrer war am Freitagabend mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieß er dort frontal mit dem Bus zusammen.

Rettungshubschrauber brachten den Autofahrer sowie den 28 Jahre alten Busfahrer und einen 18 Jahre alten weiblichen Fahrgast mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die fünf weiteren Fahrgäste des Busses blieben laut Polizei unverletzt.